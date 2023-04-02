國道湧出遊車潮 國1新竹、國3桃園路段龜速

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國道2日上午湧現出遊車潮，南向國1新竹及國3桃園部分路段的車速不到20公里。（圖取自高公局網頁1968.freeway.gov.tw）

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（中央社記者汪淑芬台北2日電）今天清明連假第2天，國道湧現出遊車潮，上午7時多就多處壅塞，車速不到40公里，其中南向國1新竹國3桃園部分路段的車速不到20公里。

根據高速公路局上午8時10分即時路況資訊，國1南向湖口到新竹、苗栗銅鑼、王田到彰化、員林路段，國3南向三鶯到龍潭、彰化路段及國5南向南港到石碇的車速都在40公里以下；其中國1新竹湖口服務區到竹北車速只有17公里，國3桃園大溪到龍潭局部路段車速18公里。

高公局預估今天國道交通量為120百萬車公里，為平日年平均90百萬車公里的1.3倍，其中南向交通量可達62百萬車公里，為平日年平均的1.4倍。

高公局說，今天易塞車路段有8處，包括：國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統、北向圓山-大華系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰；國5南向南港系統-頭城、北向宜蘭-坪林及國道10號鼎金系統-燕巢系統。

高公局今天實施的國道疏導措施，包括清晨5時中午12時封閉國1埔鹽系統、西螺及國5石碇及坪林南向入口；下午1時至傍晚6時，國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城北向入口高乘載管制，另採取單一費率、0至5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。（編輯：張銘坤）1120402