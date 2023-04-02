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吳德榮：清明前氣溫續升 北部白天上看30度

2023/4/2 08:30（4/2 08:59 更新）
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圖為3月24日午後民眾趁好天氣在高雄大港橋周邊散心。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張雄風台北2日電）氣象局今天針對西半部地區發布濃霧特報。氣象專家吳德榮表示，今天北舒適南微熱，明天起至清明節氣溫持續回升，白天北部高溫上看攝氏30度、南部約35度；預估6日晚至7日有鋒面影響。

中央氣象局今天發布濃霧特報，今天清晨西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度，雲林縣及嘉義縣已出現能見度不足200公尺的現象，台南能見度亦較低。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天各地為多雲時晴，花東偶有局部短暫降雨；氣溫回升，北舒適南微熱，各地早晚偏涼。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，明天至5日（清明節）各地為多雲時晴，氣溫持續回升，白天「暖熱如夏」，北部最高溫可達30度、南部更達35度，早晚仍偏涼。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，下波系統又略調慢，6日白天北灣台雲量漸增，6日晚間至7日受到鋒面雨帶影響，中部以北及東半部轉有局部陣雨，天氣轉涼，南部受影響小；8日鋒面遠離，天氣好轉為晴時多雲，北舒適南微熱，早晚涼，花東多雲偶有局部短暫降雨。（編輯：張銘坤）1120402

（圖取自facebook.com/CWB.TW）
（圖取自facebook.com/CWB.TW）
#吳德榮
#中央氣象局
#花東
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