華南雲雨區遠離 各地轉乾白天升溫

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（中央社台北2日電）中央氣象局表示，今天水氣明顯減少，各地轉為多雲到晴、可以見到陽光的天氣，僅花東地區及中南部山區有局部短暫陣雨。

白天氣溫明顯回升，北部及宜花高溫攝氏24、25度，其他地區則在27到30度，夜間中部以北及東北部低溫18、19度，其他地方20到22度。

清晨西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度，行車用路請注意安全。

根據環保署空氣品質預報資訊：今天環境風場為東北風，東北風可能挾帶微量境外污染物影響台灣，影響情況視上游濃度累積情形及天氣條件而有所變化，中部以北空品區位於迎風面，擴散條件普通，雲嘉南以南空品區位於下風處，污染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。

花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、宜蘭空品區及馬祖、金門、澎湖地區地區為「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級；詳查https://airtw.epa.gov.tw。（編輯：張銘坤）1120402