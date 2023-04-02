更多編輯台推薦新聞：
山梨學院成縣內首支甲子園冠軍隊 總教練：讓選手樂在打球
運動

山梨學院成縣內首支甲子園冠軍隊 總教練：讓選手樂在打球

106歲菲律賓國寶奶奶傳承拍刺手藝 成Vogue最年長封面人物
國際

106歲菲律賓國寶奶奶傳承拍刺手藝 成Vogue最年長封面人物

台灣人為何不能進聯合國大樓？發言人答非所問
國際

台灣人為何不能進聯合國大樓？發言人答非所問

奈良美智自曝大學時逃避繪畫 勉勵學子認識藝術以外的世界
文化

奈良美智自曝大學時逃避繪畫 勉勵學子認識藝術以外的世界

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活
最新天氣
新聞專題
最新天氣2/300
首頁 / 生活

華南雲雨區遠離 各地轉乾白天升溫

2023/4/2 08:08
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北2日電）中央氣象局表示，今天水氣明顯減少，各地轉為多雲到晴、可以見到陽光的天氣，僅花東地區及中南部山區有局部短暫陣雨。

白天氣溫明顯回升，北部及宜花高溫攝氏24、25度，其他地區則在27到30度，夜間中部以北及東北部低溫18、19度，其他地方20到22度。

清晨西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度，行車用路請注意安全。

根據環保署空氣品質預報資訊：今天環境風場為東北風，東北風可能挾帶微量境外污染物影響台灣，影響情況視上游濃度累積情形及天氣條件而有所變化，中部以北空品區位於迎風面，擴散條件普通，雲嘉南以南空品區位於下風處，污染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。

花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、宜蘭空品區及馬祖、金門、澎湖地區地區為「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級；詳查https://airtw.epa.gov.tw。（編輯：張銘坤）1120402

#環保署
#花東
#雲嘉南
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
2日起降雨趨緩全台有陽光 中部以北白天回溫至26度