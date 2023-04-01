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清明連假第2天 省道估逾10路段湧出遊車潮

2023/4/1 18:34（4/1 19:47 更新）
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（中央社記者汪淑芬台北1日電）今天是清明連假第1天，全台省道多處壅塞，交通部公路總局預估，明天仍有超過10處省道路段將湧現出遊車潮。公路總局指出，國道客運空位仍多，民眾可多利用。

公路總局發布新聞稿指出，至下午4時，還有10餘處省道路段有車多壅塞情況，包含北部台61線新豐路段至鳳鼻尾隧道路段，中部台61線龍井至中彰大橋南向、白沙屯路段南向，及東部台9線蘇花公路新澳隧道至南澳市區路段南向、台9丁線蘇澳至東澳路段南向等。

公路總局表示，明天為清明連假第2天，預估省道主要幹道、銜接國道路段及觀光風景區周邊路段預估仍有出遊車潮，包括：上午台74線台中環線及台64線中和接國3、台65線土城接國3路段；下午台7線大溪至慈湖、台14甲線霧社至清境、台21線日月潭周邊、台61線竹南及中彰大橋、台26線墾丁、台9線花蓮光復及鳳林、台11線花東濱海風景地區周邊路段。

公路總局表示，已協調客運業者提供足夠運能並視人潮機動增班，明天西部國道客運尚有69%空位，東部國道客運尚有83%空位。（編輯：李亨山）1120401

#清明連假
#龍井至中彰大橋
#出遊車潮
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