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清明連假第2天 蘇花路廊上午車流順暢

2023/4/2 11:30（4/2 11:51 更新）
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交通部公路總局第4區養護工程處2日表示，蘇花路廊南下車流於清晨5時湧現後即進入高峰，上午10時雙向車流順暢。（公路總局第4區養護工程處提供）中央社記者王朝鈺傳真 112年4月2日
交通部公路總局第4區養護工程處2日表示，蘇花路廊南下車流於清晨5時湧現後即進入高峰，上午10時雙向車流順暢。（公路總局第4區養護工程處提供）中央社記者王朝鈺傳真 112年4月2日
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（中央社記者王朝鈺宜蘭2日電）今天是清明連假第2天，公路總局表示，蘇花路廊上午10時雙向車流順暢，至於旅行時間，蘇澳至崇德經蘇花改路段南下旅行時間約79分鐘，崇德至蘇澳北上經蘇花改旅行時間約77分鐘。

交通部公路總局第4區養護工程處發布新聞稿指出，蘇花路廊南下車流於清晨5時湧現後即進入高峰，南下交通量每小時維持約800輛至1000輛，截至上午10時，蘇花路廊宜蘭往花蓮方向累積車流量為7948輛，花蓮往宜蘭方向為1020輛，於上午6時南下最高量為每小時1044輛，之後南下車流趨於平穩。

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第4區養護工程處表示，依過往連續假期疏運交通趨勢研判，北上車多壅塞時段為3日下午2時至晚間7時，4日上午10時至晚間8時，5日上午10時至晚間10時，呼籲用路人避開車多壅塞時段。

此外，宜蘭縣政府警察局蘇澳分局指出，警方已針對台9線蘇花公路山區路段改善計畫（蘇花改）沿線重要路段，加派190名警力和40名義交強化交通疏導管制，防止駕駛插隊或交通違規等情形，以確保行車順暢。（編輯：張銘坤）1120402

#蘇花路廊
#蘇花改
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