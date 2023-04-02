連假首日國道壅塞 王國材：接下來交通會好一些

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交通部長王國材（前左）2日在桃園受訪表示，針對連假交通，高公局已實施高乘載及匝道儀控等管制措施，相信接下來幾天狀況會好一些，交通部會持續努力。中央社記者吳睿騏桃園攝 112年4月2日

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（中央社記者吳睿騏桃園2日電）清明連續假期，不但國道壅塞，更出現多起車禍，對此，交通部長王國材今天表示，已實施高乘載及匝道儀控等管制措施，相信接下來狀況會好一些，交通部會持續努力。

王國材下午前往楊梅區富岡機廠事故車輛紀念園區，出席0402太魯閣事故2週年追思活動，他在會後接受媒體聯訪，被問及如何看待連假期間國道塞車嚴重、車禍頻傳；王國材表示，這次連假包括返鄉、掃墓及旅遊，讓國道非常壅塞，加上昨天總共發生大大小小196次的車禍，讓國道特別塞。

王國材指出，接下來交通狀況可能會好一點，因為連假第一天出現一些交通狀況，再加上下雨，所以道路特別塞，在高公局這邊，包括高乘載、匝道儀控管制等，都已經實施，但仍有很多狀況，這部分交通部會繼續努力。（編輯：陳仁華）1120402