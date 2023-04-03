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台南水道博物館攀樹體驗 帶遊客從高處看古蹟

2023/4/3 15:25（4/3 15:31 更新）
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台南山上花園水道博物館在清明連假期間規劃攀樹登高活動，除了可體驗攀樹樂趣，認識不同的植物生態，攀高後也可俯瞰園區最具代表性的建築，顛覆過去參觀古蹟的方式。（台南市文化局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 112年4月3日
台南山上花園水道博物館在清明連假期間規劃攀樹登高活動，除了可體驗攀樹樂趣，認識不同的植物生態，攀高後也可俯瞰園區最具代表性的建築，顛覆過去參觀古蹟的方式。（台南市文化局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 112年4月3日
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（中央社記者楊思瑞台南3日電）台南山上花園水道博物館清明連假期間規劃攀樹登高等活動，吸引不少出遊人潮，明天兒童節則推出「濱野彌四郎」角色扮演快閃出沒與遊客互動，盼帶領遊客從不同視角參觀古蹟。

台南市政府文化局今天發布新聞稿指出，清明連假第3天，山上花園水道博物館繼續迎來出遊人潮，館方規劃街頭藝人展演、益智闖關、攀樹及拍貼機積點等活動，昨天吸引超過3000人次遊客入園，今天預估也會超過3000人次。

館方人員指出，此次連假延續春節期間很受歡迎的攀樹活動，但將地點改到園區後方的大龍眼樹，除了可體驗攀樹樂趣，也認識不同的植物生態，攀高後俯瞰園區最具代表性的B館紅磚建築，顛覆過去參觀古蹟的方式與角度，也讓各種年齡層遊客們都能透過不同活動體驗。

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館方人員表示，遊客還可參加首次推出結合參觀動線設計的全園區闖關遊戲，只要逛完園區就能順利闖完所有關卡，並獲得紀念品，遊戲內容都與水道有關，一邊玩還能一邊學得知識，相當受親子檔遊客歡迎。

館方人員指出，明天是兒童節，特別以建造台南水道的日本工程師「濱野彌四郎」為主題，推出角色扮演快閃出沒活動，將與遊客互動、發糖果，加上目前正值園區花旗木賞花期，值得民眾前往一遊。（編輯：謝雅竹）1120403

#花園水道博物館
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