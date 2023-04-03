更多編輯台推薦新聞：
坂本龍一為末代皇帝配樂奪奧斯卡 抗癌堅持創作至生命最終章締傳奇
文化

坂本龍一為末代皇帝配樂奪奧斯卡 抗癌堅持創作至生命最終章締傳奇

影片／彭政閔：背號退休是無比榮耀 還有多位球員也應享有
運動

影片／彭政閔：背號退休是無比榮耀 還有多位球員也應享有

傅國銘圓樹屋夢催生雪見樹冠走道 雪霸小樹平台將迎親子同遊
生活

傅國銘圓樹屋夢催生雪見樹冠走道 雪霸小樹平台將迎親子同遊

學者：台灣半導體貢獻大、承諾較可信 應可比中國先入CPTPP
產經

學者：台灣半導體貢獻大、承諾較可信 應可比中國先入CPTPP

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
明天國道北返車潮湧現 留意15地雷路段
首頁 / 生活

共賞紙風車劇團「雞城故事」 陳其邁與萬人嗨翻

2023/4/3 21:50（4/3 22:01 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
兒童節在即，高雄市政府在5天連假舉辦「孩翻高雄」系列活動，3日晚間邀請紙風車劇團在衛武營榕園廣場演出親子舞台劇「雞城故事」，吸引大批人潮到場參與。中央社記者林巧璉攝 112年4月3日
兒童節在即，高雄市政府在5天連假舉辦「孩翻高雄」系列活動，3日晚間邀請紙風車劇團在衛武營榕園廣場演出親子舞台劇「雞城故事」，吸引大批人潮到場參與。中央社記者林巧璉攝 112年4月3日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林巧璉高雄3日電）明天就是兒童節，高市府連假5天舉辦「孩翻高雄」活動，市長陳其邁今天晚間與近萬名民眾欣賞紙風車劇團「雞城故事」舞台劇，大型玩偶和小朋友同樂嗨翻。

「孩翻高雄」兒童節系列活動有衛武營、壽山運動園雙主場，衛武營今天下午有愛虎大遊行，小朋友跟著愛虎、高雄熊唱唱跳跳，現場氣氛超嗨。

陳其邁今晚和高雄熊、愛虎一起進場，小朋友看到愛虎尖叫聲連連，陳其邁上台致詞相當簡潔，只說「祝大家兒童節快樂！」就下台和萬名觀眾合影，就怕大小朋友等不及看表演。

除了劇團演出，現場也送出3000份雞城故事鉛筆組與紀念貼紙，家長帶著小朋友排隊領贈品，不少小朋友拿到禮物就現場馬上打開，相當開心。

高雄市政府發布新聞稿表示，明後天在衛武營、壽山動物園仍有「孩翻高雄」系列活動，衛武營將有氣墊樂園、藝文美食市集、街頭藝人表演、幼兒PUSH BIKE平衡車免費體驗等活動。

壽山動物園則在連假期間推出全台12歲以下兒童免費入園。更多詳細資訊可上孩翻高雄官網查詢 https://www.hifunkh2023.com/。（編輯：陳仁華）1120403

兒童節前夕，高雄市長陳其邁（前中）3日晚間與近萬名民眾一同欣賞紙風車劇團舞台劇「雞城故事」演出，現場氣氛相當熱鬧。中央社記者林巧璉攝 112年4月3日
兒童節前夕，高雄市長陳其邁（前中）3日晚間與近萬名民眾一同欣賞紙風車劇團舞台劇「雞城故事」演出，現場氣氛相當熱鬧。中央社記者林巧璉攝 112年4月3日
#陳其邁
#衛武營
#壽山動物園
陳其邁
高雄今三場齊唱 8萬人進出場考驗交通調度全台首座歷史建築倉庫旅宿 高雄棧貳庫開幕
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族