共賞紙風車劇團「雞城故事」 陳其邁與萬人嗨翻

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兒童節在即，高雄市政府在5天連假舉辦「孩翻高雄」系列活動，3日晚間邀請紙風車劇團在衛武營榕園廣場演出親子舞台劇「雞城故事」，吸引大批人潮到場參與。中央社記者林巧璉攝 112年4月3日

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（中央社記者林巧璉高雄3日電）明天就是兒童節，高市府連假5天舉辦「孩翻高雄」活動，市長陳其邁今天晚間與近萬名民眾欣賞紙風車劇團「雞城故事」舞台劇，大型玩偶和小朋友同樂嗨翻。

「孩翻高雄」兒童節系列活動有衛武營、壽山運動園雙主場，衛武營今天下午有愛虎大遊行，小朋友跟著愛虎、高雄熊唱唱跳跳，現場氣氛超嗨。

陳其邁今晚和高雄熊、愛虎一起進場，小朋友看到愛虎尖叫聲連連，陳其邁上台致詞相當簡潔，只說「祝大家兒童節快樂！」就下台和萬名觀眾合影，就怕大小朋友等不及看表演。

除了劇團演出，現場也送出3000份雞城故事鉛筆組與紀念貼紙，家長帶著小朋友排隊領贈品，不少小朋友拿到禮物就現場馬上打開，相當開心。

高雄市政府發布新聞稿表示，明後天在衛武營、壽山動物園仍有「孩翻高雄」系列活動，衛武營將有氣墊樂園、藝文美食市集、街頭藝人表演、幼兒PUSH BIKE平衡車免費體驗等活動。

壽山動物園則在連假期間推出全台12歲以下兒童免費入園。更多詳細資訊可上孩翻高雄官網查詢 https://www.hifunkh2023.com/。（編輯：陳仁華）1120403