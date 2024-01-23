桃園復興新竹尖石下雪 3里停班停課、竹60線交管[影]

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（中央社記者吳睿騏、郭宣彣桃園23日電）寒流來襲影響，桃園的復興區及新竹縣的尖石鄉今起下雪，桃園市政府宣布華陵、三光、高義等3里停班停課；新竹縣也宣布在竹60線（那羅文化園區）實施交通管制。

寒流來襲，清晨4時許在復興區後山的高義里、復華部落、光華部落及三光里等地相繼飄雪，許多上山追雪的遊客及居民立即跑到門外賞雪，還有民眾高興的直喊「終於下雪了」，山區景點成為一片銀色天地。

桃園市政府表示，復興區後山的華陵、三光、高義3里因降雪，經復興區蘇佐璽區長向市長報告後，華陵、三光、高義等三里停班停課。市府相關單位目前監控路況當中，將視情況進行交通管制，提醒民眾留意自身安全，非必要或無安全裝備請勿上山。

觀光旅遊局表示，巴陵派出所往上已開始管制，車輛未裝設雪鏈禁止進入。

新竹縣尖石鄉長曾國大今天表示，後山地區、玉峰及秀巒2村已有下雪情形，已宣布在竹60線（那羅文化園區）實施交通管制，禁止民眾開車入山，橫山分局也協助管制措施，以免發生危險。

曾國大今天在臉書發文表示，天氣非常寒冷，尖石鄉持續低溫，在後山地區、玉峰及秀巒2村已有下雪情形，尖石鄉公所上午6時於竹60線5K處（那羅文化園區）、以及60-1線與竹60線交叉口，進行管制並禁止入山。

尖石鄉居民在臉書發文說，約在今天凌晨3、4時從降雨轉為降雪情形，停放在戶外的轎車都有積雪，雖然天氣很冷，但忍不住外出玩雪，看到降雪很興奮。

新竹縣政府昨天也發訊息表示，尖石鄉玉峰村、秀巒村23日清晨氣溫預估達攝氏0度以下，且降雨機率高，恐致路面結冰，為維護學童安全，新光、秀巒、玉峰及石磊4所國小，23日停課1天。（編輯：李亨山）1130123

受寒流影響，桃園市復興區23日凌晨起多處相繼飄雪，桃園市政府也宣布華陵、三光、高義等3里停班停課。（桃園市政府觀光旅遊局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 113年1月23日

受寒流影響，桃園市復興區23日凌晨起多處相繼飄雪，有民眾在巴陵派出所附近拍下飄雪的情況與親友分享。（民眾提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 113年1月23日

新竹縣橫山警分局23日表示，尖石鄉出現降雪，部分地面已被白雪覆蓋，為避免民眾上山危險，警局也已在竹60線（那羅文化園區）實施交通管制，禁止民眾開車入山。（橫山警分局提供）中央社記者郭宣彣傳真 113年1月23日