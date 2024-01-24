巴金森氏症吃藥就吐臥床不起 手術找回行動力

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳婕翎台北24日電）57歲龐女士罹患巴金森氏症，無奈作為第1線治療的藥物吃了就吐，行動力漸被剝奪。只能臥床的她，接受醫師建議，進行腦深部電極刺激術，術後僅2至3週就恢復到與一般人走路無異。

巴金森氏病是僅次失智症的常見神經退化性疾病，三軍總醫院神經加護中心主任曾冠穎今天在記者會表示，疾病主因是腦部黑質區域多巴胺神經細胞退化，造成顫抖、僵硬、步態異常等動作障礙。巴金森氏症臨床表現與老人退化極相似，初期不易診斷，患者往往到病程嚴重才就診。

龐女士當初診斷時已是第3期患者，雖然開始使用藥物治療，但吃藥就吐，藥物漸漸失去控制效果，慢慢地，龐女士的手抖症狀非常嚴重，無法獨自如廁，甚至連臥床翻身都必須要仰賴看護。發病滿5年後，她決定嘗試腦內深部電極刺激術治療。

龐女士術後恢復十分良好，從完全不能動到與一般人走路無異，僅花了2至3週就恢復，如今已過了2年，龐女士說，雖然現在還是站不久，需要每半小時就休息一下，但還是可以做許多自己想做的事，出門買菜、煮飯，或從事最喜歡的織帽子、打毛衣，全都難不倒她。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

曾冠穎說，使用增加腦內多巴胺或是改善巴金森症狀的藥物仍是第1線治療，多達8成患者可以依靠藥物改善症狀，但這些藥物可能引起如異動症等行動不良副作用，經過醫師評估後，部分非晚期患者可以嘗試腦深部電極刺激術。

曾冠穎表示，大部份患者的復原速度很快，在治療調節刺激器的參數期間幾乎都不會有不適感出現。當藥物無法控制時，還有精準微創的手術治療，大幅改善患者的生活品質，腦深部電極刺激術納入健保給付近5年，三總每年約治療7至8名符合資格患者，9成明顯改善症狀。（編輯：陳政偉）1130124