歡迎猛禽作客蔗田 台糖「食物鏈」策略告別鼠害

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（中央社記者曾智怡台北27日電）永續農業成為顯學，台糖與屏東科技大學合作實驗在蔗田設置高聳棲架，成功吸引一級保育類草鴞、魚鷹、大冠鷲等猛禽前來作客、捕食田間野鼠，利用天然生態食物鏈防治鼠害。

全台每年砂糖用量約60萬公噸，台糖生產40萬噸，其中僅1成、約4萬噸為本土糖，凸顯本土糖的珍貴，對比全盛時期全台遍布40家以上糖廠，隨著糖業式微，現僅存善化、虎尾糖廠維持營運，本土甘蔗糖產品多數都有產銷履歷，國內銷量持續增加。

隨著友善環境的「永續新農業」意識抬頭，台糖近年持續落實並協助農政單位推廣生物防治法，力拚全台約1萬公頃蔗田蛻變為永續產物。

台糖蔗田分布在雲林以南、嘉南平原為主，現在農田已禁用鼠藥，為此，台糖與屏東科技大學合作，前年開始在善化糖廠通過產銷履歷認證的甘蔗田架設6公尺高的竹竿棲架，以吸引猛禽停棲並捕食田間老鼠。

每年11月到隔年3月是製糖期，此時甘蔗已長高、甜度也在高峰期，田間老鼠穿梭，屏東科技大學鳥類生態研究室博士生林惠珊表示，這2年已記錄到9種猛禽、11種保育鳥類、38種鳥類、11種哺乳類及3種蛇類在蔗田間出沒，捕食野鼠。

其中包含列入一級保育類草鴞，全台僅約500隻，另有黑翅鳶、大冠鷲、魚鷹、紅隼及褐鷹鴞等。

林惠珊分析，猛禽出沒率會依老鼠密度高低而有不同，「猛禽棲架生物防治法」可降低田間用藥成本、人員投藥管理成本，也是在利用天然生物食物鏈控制鼠害，讓環境生態更加永續。實驗結果顯示，甘蔗產量甚至較過去更多，今年預計進一步在虎尾糖廠田間架設棲架，持續驗證猛禽防治成效。

此外，屏科大團隊在地面架設的自動相機也常拍到台灣野兔及環頸雉等生物，顯見生物防治對環境及生態永續的助益。（編輯：郭無患）1130127