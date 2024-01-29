蘇花路廊春節車潮 估初一、初四是高峰

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（中央社記者李先鳳花蓮縣29日電）春節假期蘇花路廊將迎來大批車潮，公路局預估南下車流最多在2月10日，全天約1.8萬輛次，北返車潮2月13日最多，全天約2.2萬輛次；因應車潮，花蓮加派警力疏導交通。

公路局東區養護工程分局發布訊息表示，蘇花路廊預估2/8至2/9南下返鄉車流將陸續湧現，2/10初一將出現南下最大車潮，南下全日交通量約1萬8000輛次，當天首波車潮將自凌晨4時起湧現，尖峰時段最高車流量達每小時1170輛以上，車多時段平均車流量約每小時850至950輛，壅塞情形預計持續至下午2時以後緩解。

2/10至2/12預估出現前往各大風景區出遊人潮，2/13至2/14則以北返工作地為主，預估2/13初四將出現北上車流高峰，北上全日交通量約2萬2000輛次，車潮將自上午10時起陸續湧現，車多壅塞情況將持續至2/14初五凌晨2時後緩解。

蘇花路廊（蘇澳至崇德）以台9線為主要車輛疏導路線，往返花蓮至蘇澳的長途用路人行駛蘇花改台9線南下，避免行駛台9丁線，以節省旅行時間。

公路局規劃蘇澳地區及崇德地區尖峰時段設置大客車優先通行措施，同時於蘇澳至東澳、南澳至和平、和中至和仁路段實施時段性開放大客車行駛路肩。花蓮縣警察局呼籲民眾利用非尖峰時段避開車潮，或多搭乘大眾運輸工具，縮短行旅時間。

此外，花蓮警方依過去經驗，連假期間將在人潮較多的路段執行交通管制措施，包括花蓮市金三角商圈路口、南濱路段及和平路口、東大門夜市（中山路、重慶路），管制時段為下午4時至晚間8時。

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大型活動交通管制方面，花蓮縣政府將於2月3日至3月4日在花蓮市太平洋公園舉辦「2024花蓮太平洋燈會」，活動及場地撤除期間（2月3日至3月18日）園區內禁止汽車進入，機車可自公園南側進入停車。

警察局提醒鄉親，夜間燈光較昏暗，建議步行前往的民眾能隨身佩帶閃（反）光配件提高辨識度，以降低事故風險，也呼籲汽（機）車駕駛人行經行人穿越線時，務必注意有無行人，並依規定暫停讓行人先行。（編輯：郭諭儒）1130129