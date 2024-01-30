新北檢驗年節食品 紅小辣椒等5件不合格、已回收

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（中央社記者黃旭昇新北30日電）新北市衛生局今天表示，抽驗市售春節應景食品，5件不合格包括紅小辣椒農藥殘留超標，及4件酸菜檢出二氧化硫或防腐劑超標；5件不合格產品已下架回收並移所轄衛生局追辦。

市府衛生局今天在記者會表示，抽驗198件年菜與春節食品，包括農藥殘留、重金屬、動物用藥殘留、著色劑、真菌毒素、防腐劑、甜味劑、亞硝酸鹽、二氧化硫、硼酸及其鹽類、及食品中微生物衛生標準。

衛生局副局長林美娜說，違規食品包括「紅小辣椒」檢出「賜派芬（Spirodiclofen）：0.02ppm」（標準為0.01ppm），不符農藥殘留容許量標準規定，涉違反食品安全衛生管理法規定，可處分新台幣6萬元以上至2億元以下罰鍰。

另外，衛生局檢驗出4件酸菜檢出二氧化硫或防腐劑超過限量標準，可依食安法處分3萬元以上，至300萬元以下罰鍰。相關違規產品已下架回收，衛生局移至來源廠商所轄衛生局處辦。

食品藥物管理科長楊舒秦表示，為讓民眾可簡易判斷食品安全性，即日起，於29區衛生所發送漂白劑二氧化硫、工業色素皂黃，及雙氧水過氧化氫簡易試劑，送完為止。

楊舒秦呼籲，民眾選購脫水蔬菜或乾貨食品時，應選擇有良好信譽商家產品，於食用前以清水沖洗或浸泡，有效去除食品表面殘留的二氧化硫，避免食入過量添加物，以確保食品安全。（編輯：方沛清）1130130