三仙台八拱橋2/5重開放 小野柳遊客中心將試營運

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（中央社記者李先鳳花蓮縣30日電）台東三仙台八拱橋因受強震影響，東管處2022年12月間公告暫停開放，經專業技師多次現勘及反覆檢視後將有條件開放，預定2月5日開放民眾通行。小野柳遊客中心2月10日試營運。

另外，交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處於2022年9月1日起進行富岡地質公園（小野柳風景區）遊客中心的服務設施改善工程，除更新展示內容外，遊客中心內部空間也重新規劃。

改善工程包括增加集哺乳室、穆斯林祈禱室等多元友善服務設施，擴充環境教育空間及設備，並為疏解遊客使用人潮，新建優質公廁，擴大服務量能及服務品質，預計於2月10日（年初一）開放試營運。

位於台東縣成功鎮東北方的三仙台，由長度近400公尺、8個拱橋連接而成跨海步橋，橋身串起陸地與岬角海灣，狀似長龍臥波，是三仙台最具指標性的景觀，因受2022年9月17、18日強震影響而封閉。

東管處今天表示，為求謹慎及兼顧地方期望，邀集橋梁專家學者及專業顧問公司提供意見，並辦理多次現場會勘，討論補強改善方案，去年9月委託台灣省結構工程技師公會進行更詳細的橋梁安全鑑定。

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經公會多次前往現場勘察及反覆檢視八拱橋最初設計結構強度，均未發現橋體或鋼梁有錯位側移、傾斜變形的跡象。東管處在公會建議下，並考量強風遊客落橋風險，將有條件開放八拱橋通行，並以10級風以下作為開放標準。

東管處指出，目前已進行三仙台八拱橋環境整備，預定於2月5日開放民眾通行，屆時歡迎各地遊客重登八拱橋並欣賞睽違已久的三仙台島上風采。（編輯：戴光育）1130130