高雄大同醫院首創營養提升計畫 助選手增肌衝全中運

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林巧璉高雄31日電）高雄市立大同醫院與高市府教育局今天啟動全國首創專為全中運分量級項目選手的「運動營養提升計畫」，在55所學校附近萊爾富超商，提供適當碳水化合物及醣類（如麵包及飲品）為350名選手增肌。

大同醫院與教育局今天舉行啟動記者會，運動營養提升計畫為選手增肌，協助選手在嚴格訓練過程中保持能量且避免過度疲勞，助攻選手全力衝刺全中運，期盼他們在比賽中為高雄市奪得佳績。

高雄市政府副秘書長王啟川致詞時表示，113年全中運4月在台北市舉行，教育局也提供最強後援，配合「高雄市體育班優秀選手運動傷害加值防護計畫合作備忘錄」，由大同醫院醫療隨隊防護團隊駐點部分賽場，即時提供高雄市代表隊選手第一線運動防護與醫療服務。

大同醫院指出，根據統計數據，適當碳水化合物補充不僅有助於建構肌肉品質，而且對運動後恢復至關重要；即日起至今年4月，全國中等學校運動會期間，由萊爾富超商協助每日配送安全新鮮麵包至參與學校附近門市，教練也可至指定門市領取。

大同醫院營養室主任高慧珊、高雄醫學大學運動醫學系教授張文心及國家訓練中心營養師曾怡鈞等專家共同參與規劃，專為運動員提供合適碳水化合物與醣類，讓選手在訓練及比賽中保持最佳狀態。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

大同醫院說明，這次計畫專為分量級項目運動選手設計，特別是需要進行長時間、高強度訓練及嚴格體重控制的選手，包括舉重、空手道、跆拳道、柔道、角力、拳擊與武術散手等項目。

大同醫院院長傅尹志表示，這次計畫全國首創，期望不僅提升選手運動表現，也致力於改變選手與教練對於碳水化合物及醣類的傳統看法，更增強選手整體健康水平與運動生涯可持續性。（編輯：陳仁華）1130131