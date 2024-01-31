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學甲濕地發現1傷病黑琵 志工蹽泥灘救援一度陷泥淖

2024/1/31 13:52（1/31 15:11 更新）
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台南市生態保育學會副總幹事黃永豐（圖）30日下午接獲通報，前往學甲濕地生態園區救援1隻傷病黑面琵鷺。（鳥友張順雄提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 113年1月31日
台南市生態保育學會副總幹事黃永豐（圖）30日下午接獲通報，前往學甲濕地生態園區救援1隻傷病黑面琵鷺。（鳥友張順雄提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 113年1月31日
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（中央社記者楊思瑞台南31日電）台南市生態保育學會昨天下午接獲鳥友通報，在學甲濕地生態園區發現1隻傷病黑面琵鷺蹲河床無法飛行，2志工出動前往救援，經逾4小時努力、險象環生，救起後送台南慈愛動物醫院治療。

台南市生態保育學會理事長邱仁武今天告訴中央社記者，昨天下午接獲學甲濕地賞鳥做紀錄的鳥友張順雄通報，指稱在學甲濕地賞鳥亭對岸河床處，有1隻傷病黑面琵鷺蹲在河床上無法飛行，學會副總幹事黃永豐與鳥友李進裕隨即前往現場查看。

邱仁武表示，黃永豐與李進裕觀察後決定下溪救援，由黃永豐到急水溪對岸現場，穿著青蛙裝跨過排水溝渠、穿越10多公尺紅樹林灘地，一步一步慢慢前進，經過1個多小時才到達黑面琵鷺所在位置，順利抱起黑琵。

邱仁武指出，當黃永豐準備離開濕地河床時，發現雙腳陷入泥淖，且天色昏暗，險象環生，經在賞鳥亭以望遠鏡觀察的「黑琵先生」王徵吉及張順雄以手機通話，指導黃永豐緩緩行動並脫掉青蛙裝，又花了1個多小時才順利上岸。

邱仁武指出，李進裕接手後先用乾毛巾擦拭黑琵避免失溫，並在昨晚7時50分左右送抵台南市慈愛動物醫院，進行後續急救治療，志工們前後共努力4個多小時，盼能順利將這隻黑面琵鷺救回。（編輯：陳仁華）1130131

台南市生態保育學會30日下午接獲鳥友通報，在學甲濕地生態園區發現1隻傷病黑面琵鷺，志工前往執行救援。（黃永豐提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 113年1月31日
台南市生態保育學會30日下午接獲鳥友通報，在學甲濕地生態園區發現1隻傷病黑面琵鷺，志工前往執行救援。（黃永豐提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 113年1月31日
#邱仁武
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