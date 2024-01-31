醫：台灣人工生殖技術世界第2 基本人權不應被法律限制

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（中央社記者陳婕翎台北31日電）衛福部著手修訂人工生殖法，內容涉及同性伴侶、代理孕母、單身人工生殖應否合法等，醫師認為，台灣人工生殖技術世界第2、價錢比各國更低，生育是基本人權，不應用法律限制。

衛生福利部今年起將以人工生殖法修法最為優先事項之一，人工生殖法修正草案將朝4面向研擬，包含准許單身女性使用、開放同性適用、解套代理孕母禁令，以及保障兒童最佳權利，各界贊成、反對聲浪皆有，最快2月底舉辦公聽會蒐集各方意見。

有「台灣試管嬰兒之父」稱號的婦產科醫師曾啟瑞，身為台灣第一例試管嬰兒的先驅者，一路走來，他見證了 生殖醫學越趨成熟的過程，對他而言，台灣至今無法讓同性伴侶、單身者使用人工生殖，甚至代理孕母為合法化，都是不道德、不合理。

「生育是基本人權」，曾啟瑞今天告訴中央社記者，台灣同意捐精、捐卵，但人工生殖法卻限制使用對象，作為亞洲第一個同婚合法化的地方，台灣人工生殖法至今仍未因應環境修改，不捨同性伴侶、單身者或需要代理孕母的族群，因為是相對少數，聲音始終沒有被聽見。

曾啟瑞說，台灣人工生殖成功率世界排名第2，僅次於美國，價格卻是全世界平均價50%，長期吸引國際人士來台求子，可惜台灣卻有一群人無法適用，只能到海外求助。呼籲支持開放單身女性與同性伴侶使用人工生殖法，在有完善法規與配套措施前提之下開放代理孕母。

台灣子宮內膜異位症學會秘書長何彥秉也支持修法，盼將生育權歸還所有民眾。據統計，台灣人工生殖不孕原因，子宮方面受損占不孕婦女1至2成，約5000至1萬人左右，這些人口需要尋求代理孕母協助懷孕的高危族群，「如果醫療技術做得到，每個人的生育權就該被保障。」

台北婦產科診所生殖中心主任醫師黃馨慧也提到，隨著女性自主意識提升及同性婚姻通過，臨床上單身女性及同性伴侶諮詢透過人工生殖求子比例有增加趨勢，因應社會現況，法規也該與時俱進修正，給想生、能生的族群選擇機會，給予平等生育權利。

根據現行人工生殖法規範，適用對象必須是有婚姻關係的一男一女夫妻，其中一方患有不孕症，或主管機關公告重大遺傳性疾病，夫妻至少一方有健康的生殖細胞，不須接受他人捐贈精子或卵子，經檢查評估心理、生理狀況等，確認適合接受人工生殖。（編輯：陳政偉）1130131