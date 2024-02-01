環境部推春節綠行動 循環杯兌飲品可抽5000綠點

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（中央社記者張雄風台北1日電）環境部今天推廣春節綠行動，包含週末綠色消費綠點10倍送、走春推薦綠色旅遊路線等，並公布2月走春賺綠點活動，以綠點兌換自備杯或循環杯飲品可參加抽獎，回饋5000綠點，名額1萬名。

環境部綜合規劃司長吳珮瑜表示，為推廣民眾於農曆春節期間實踐淨零綠生活，環境部推出「淨零綠生活行動指引」，包含「零浪費低碳飲食」、「友善環境綠時尚」、「居住品質提升」、「低碳運輸網絡」、「永續觀光樂悠遊」及「使用取代擁有」等6大生活層面，具體實踐生活環保。

吳珮瑜說，除舊布新所需要的用品或汰換家電器材，在每週六、日至環保集點合作通路購買指定環保產品，即可享環保點數10倍送的加碼好康。

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旅遊部分，吳珮瑜提到，統計截至目前，全台共有131間環保標章旅館，包含金級28間、銀級34間、銅級69間；並在「淨零綠生活行動指引」中有搭配的全台旅遊行程，涵蓋文化、生態、休閒等路線。

吳珮瑜指出，2月期間，環保集點會員於3大超商（7-11、全家、萊爾富）用綠點並使用自備杯或循環杯（可甲借乙還）兌換飲品，可參加抽獎，名額有1萬名，可享有5000綠點回饋。（編輯：張雅淨）1130201