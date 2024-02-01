星宇航空開航北海道函館 每週飛5到7班

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（中央社記者余曉涵台北1日電）星宇航空今天正式開航日本北海道函館，這也是星宇航空在日本的第9個航點，未來每週飛航5到7個航班。

星宇航空今天起開航日本北海道函館，每週飛航5到7班。星宇航空今天發布新聞稿表示，台北-函館首航班機JX860於中午12時24分出發，預計當地時間下午5時抵達。

星宇航空策略長劉允富親赴函館機場，與函館副市長田畑浩文、北海道機場公司社長蒲生猛一同主持剪綵開航儀式。

劉允富表示，星宇航空自開航起即積極開闢日本航線，希望讓雙邊暢旺的旅遊及商務交流，透過綿密的航網越趨方便，這也是繼札幌之後，開闢第2個北海道航點函館。

劉允富說，函館位於北海道南端，為四季皆適合造訪的城市，坐擁豐富的觀光資源，星宇航空航班時間午去晚回，可與札幌的航班相互搭配，旅客可安排雙點進出的行程，相信函館航線的開闢可為旅客帶來更多樣的選擇與便利性。

星宇航空指出，函館為星宇航空第9個日本航點，目前飛航東京、大阪、福岡、沖繩、札幌、仙台、熊本、名古屋，台北-函館航線以A321neo機型執飛，配置兩艙等共188席座位，即商務艙8席、經濟艙180席。

為歡慶函館開航，星宇航空指出，聯手函館當地老牌麵包店「King Bake」，提供每1名搭乘JX860首航班的旅客「函館RUSK」麵包脆餅，原料100%使用北海道產的小麥。

星宇航空今天也宣布，與台灣知名麻將品牌-馬丘MACHILL首次推出聯名麻將組，以航空為主題，整體色系結合星宇航空客艙內裝，牌面設計簡約。

另一方面，中華航空趁農曆春節推出全航線8折起優惠，華航說，「龍喜為著您」賀歲專案，開票期間從2月1日至2月15日、為期15天。（編輯：李亨山）1130201