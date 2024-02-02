職災預防及重建中心製作短片 宣傳預防影視職災

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（中央社記者吳欣紜台北2日電）保護影視業勞工職業安全，勞動部職業災害預防及重建中心推出首部透過爆破拍攝紀實現場宣導職業安全的影片，呼籲影視業注意拍攝時期的職業安全、提高影視產業安全意識。

2022年3月中旬，影集「初擁」劇組在苗栗神仙谷拍攝時，攝影師與收音助理不慎墜落谷底身亡，後經勞檢發現，劇組未依法準備緊急搶救器材，製片公司也未提供妥善安全措施，甚至前置作業混亂、合約及保險皆不足，引發社會關注，疾呼要改革劇組職業安全。

職業災害預防及重建中心今天發布新聞稿並發布影視職災預防宣傳短片「爆破時機」，這是首部透過爆破拍攝紀實現場宣導職業安全的影片，呼籲重視拍攝前期建立安全規劃和風險評估的必要性，盼提高影視產業「每一個人」的安全意識。

重建中心表示，職災預防及重建中心與台北市電影戲劇業職業工會合作製作外景作業職災預防宣導短片，透過影視產業高風險作業的爆破拍攝紀實現場，集合台灣與香港爆破技師、特技指導、武器指導等資深前輩的經驗分享，提高拍攝人員的安全意識，落實「預防勝於災後處置」的安全意識，盼建立安穩工作、安心職場、安全勞動第一要務觀念。

此外，影片中也強調具有責任心和專業能力的團隊，應鼓勵工作者對任何不安全的狀況進行溝通，才是兼顧安全、效率及省錢的作法。

重建中心說，職業安全衛生法已規範，除了要求雇主或製片人有責任採取合理可行的預防措施來保護所有拍攝工作者（包括臨時演員）的安全和健康，工作者也有遵守安全衛生法規的責任和義務，並賦予工作者對危險性工作拒絕的權利。

職災預防及重建中心呼籲，所有的影視拍攝「安全第一」，不管是對劇組、對演員，還是對所有參與團隊，「沒有任何一部藝術作品是需要用犧牲生命來換」。

職災預防及重建中心說，「爆破時機」這部影片將在重建中心官網及網路平台公開播映，歡迎影視業者及從業人員多加利用。（編輯：陳政偉）1130202