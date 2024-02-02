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台灣首家驗證履歷國產材專賣店 羅東林場開幕

2024/2/2 18:23（2/2 19:36 更新）
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農業部林業及自然保育署宜蘭分署為推廣國產材履歷標章，攜手民間廠商在羅東林業文化園區打造「製材專賣所」，為全台首處專賣有驗證履歷國產材據點，2日正式開幕。（林業及自然保育署宜蘭分署提供）中央社記者沈如峰宜蘭縣傳真 113年2月2日
農業部林業及自然保育署宜蘭分署為推廣國產材履歷標章，攜手民間廠商在羅東林業文化園區打造「製材專賣所」，為全台首處專賣有驗證履歷國產材據點，2日正式開幕。（林業及自然保育署宜蘭分署提供）中央社記者沈如峰宜蘭縣傳真 113年2月2日
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（中央社記者沈如峰宜蘭縣2日電）農業部林業及自然保育署宜蘭分署為推廣國產材履歷標章，特別與民間廠商合作，在羅東林業文化園區打造「製材專賣所」，今天開幕，是全台首間專賣驗證履歷國產材的據點。

宜蘭分署表示，國產材來源分成兩種，從人工林合法砍伐的木頭，或經政府程序拍賣的漂流木。國產材履歷標章形同國產木材身分證，清楚交代來源，確保生產合法。

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宜蘭分署說，外國進口的木材來源不明，未必取得管道合法，海運過程也會增加碳足跡；在地生產的合法國產材，若來自人工林，能有效為環境減碳，主因是樹木若長到一定歲數仍然會老化，吸收碳的能力也跟著衰退，適度砍伐並種植新樹木能避免森林衰老，維持減碳活力。

宜蘭分署副分署長鄧江山說，宜蘭分署近年為提升服務品質及推動國產材政策，將羅東林業文化園區2棟舊有日式建築整修後，透過公開標租程序，與在地木材商合作打造「製材專賣所」，作為台灣首家專賣具有驗證履歷國產材的據點，提供消費者安心合法的國產材，也展示國產材驗證履歷介紹，並提供輕食，讓遊客體驗園區多元的文化觀光。（編輯：郭諭儒）1130202

#羅東林業文化園區
#農業部林業及自然保育署宜蘭分署
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