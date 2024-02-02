更多編輯台推薦新聞：
林昱珉受邀大聯盟春訓 有機會挑戰王維中紀錄
運動

林昱珉受邀大聯盟春訓 有機會挑戰王維中紀錄

圖表看新國會之最：柯建銘10連霸、洪孟楷得票數最多
政治

圖表看新國會之最：柯建銘10連霸、洪孟楷得票數最多

HBL松山高中黃萬隆退休泛淚道別：執教近30年沒遺憾
運動

HBL松山高中黃萬隆退休泛淚道別：執教近30年沒遺憾

特派現場／強震海嘯重創日本珠洲 台灣藝術作品奇蹟般屹立海岸
國際

特派現場／強震海嘯重創日本珠洲 台灣藝術作品奇蹟般屹立海岸

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

泰亞航增高雄-曼谷航線 提升觀光旅遊量能

2024/2/2 20:14（2/2 20:36 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
高雄市觀光局長高閔琳（左4）、泰亞航首席執行長Santisuk Klongchaiya（左3）和泰國觀光局台北辦事處長莎莉蔓（Sarima Chindamat）（左2）2日在高雄小港機場一起見證泰亞航高雄-曼谷首航。（高雄市觀光局提供）中央社記者張已亷傳真 113年2月2日
高雄市觀光局長高閔琳（左4）、泰亞航首席執行長Santisuk Klongchaiya（左3）和泰國觀光局台北辦事處長莎莉蔓（Sarima Chindamat）（左2）2日在高雄小港機場一起見證泰亞航高雄-曼谷首航。（高雄市觀光局提供）中央社記者張已亷傳真 113年2月2日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張已亷高雄2日電）亞洲低成本航空品牌AirAsia（泰亞航）今天正式首航「高雄-曼谷」航線，提供每週4班（週一、三、五及日）服務，提升南台灣民眾觀光旅遊、商務等便利性。

高雄市觀光局今天發布新聞稿表示，觀光局長高閔琳今天攜手泰亞航首席執行長Santisuk Klongchaiya、泰國觀光局台北辦事處長莎莉蔓在高雄小港機場舉辦首航儀式，迎接AirAsia曼谷直飛高雄、編號FD-234的首航班機抵達高雄國際小港機場。

高閔琳指出，泰國政府宣布自去年11月10日起，對台灣旅客免簽政策，加速高雄與曼谷觀光旅遊、智慧城市、美食文化、節慶活動及宗教信仰等領域交流，而隨著AirAsia新開通每週4班的「高雄-曼谷」航線，能迎來更多泰國遊客，另外在25日前，高雄還有2隻可愛黃色小鴨在愛河灣，歡迎泰國和全世界旅客來高雄相見歡。

莎莉蔓表示，歡迎台灣民眾從曼谷鄰近區域探索泰國的美，像是芭達雅、華欣及泰國第二大島「象島」等，而泰國潑水節也即將到來，歡迎台灣遊客到曼谷體驗。

泰亞航指出，自從國際旅行開放後，AirAsia便陸續恢復航班，目前泰國開放免簽制度，台灣旅客更容易輕鬆遊玩泰國，享受各種泰式美食、景點與購物，未來將提供更多高CP值的航線選擇。（編輯：郭諭儒）1130202

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.202