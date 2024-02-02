泰亞航增高雄-曼谷航線 提升觀光旅遊量能

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（中央社記者張已亷高雄2日電）亞洲低成本航空品牌AirAsia（泰亞航）今天正式首航「高雄-曼谷」航線，提供每週4班（週一、三、五及日）服務，提升南台灣民眾觀光旅遊、商務等便利性。

高雄市觀光局今天發布新聞稿表示，觀光局長高閔琳今天攜手泰亞航首席執行長Santisuk Klongchaiya、泰國觀光局台北辦事處長莎莉蔓在高雄小港機場舉辦首航儀式，迎接AirAsia曼谷直飛高雄、編號FD-234的首航班機抵達高雄國際小港機場。

高閔琳指出，泰國政府宣布自去年11月10日起，對台灣旅客免簽政策，加速高雄與曼谷觀光旅遊、智慧城市、美食文化、節慶活動及宗教信仰等領域交流，而隨著AirAsia新開通每週4班的「高雄-曼谷」航線，能迎來更多泰國遊客，另外在25日前，高雄還有2隻可愛黃色小鴨在愛河灣，歡迎泰國和全世界旅客來高雄相見歡。

莎莉蔓表示，歡迎台灣民眾從曼谷鄰近區域探索泰國的美，像是芭達雅、華欣及泰國第二大島「象島」等，而泰國潑水節也即將到來，歡迎台灣遊客到曼谷體驗。

泰亞航指出，自從國際旅行開放後，AirAsia便陸續恢復航班，目前泰國開放免簽制度，台灣旅客更容易輕鬆遊玩泰國，享受各種泰式美食、景點與購物，未來將提供更多高CP值的航線選擇。（編輯：郭諭儒）1130202