電輔車事故死傷3年成長2倍 民團疾呼提升道安

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（中央社記者張雄風台北5日電）靖娟基金會今天表示，電動輔助自行車的死傷案件數在去年創下新高，較109年成長2倍；呼籲政府應加強營造更安全的道路交通環境，也提醒老師、家長及學生，應完善交通教育宣導。

靖娟基金會今天舉辦「112年兒童事故傷害新聞統計分析記者會」，公布去年兒童事故新聞分析統計，並對照交通部道安資訊平台，發現電動輔助自行車死傷人數則是逐年增長，更在112年創下新高，死傷數在109年為51人、112年達111人，成長2倍之多。

靖娟基金會執行長許雅荏表示，學生在整年度的交通事故發生件數來看，暑假及寒假為最高峰；在父母提供這樣的交通工具，直接上路的情況下會產生很大的風險，如車輛上路前沒有相關檢查、車輛功能及道路規則不熟悉等。

許雅荏呼籲政府對弱勢的兒少騎車如電輔車等慢車，應有更安全的道路交通環境；另外，家長、老師、學生都應該提升道路交通安全教育宣導，使用交通工具應具備的能力、在道路上的風險等。

安全宣導部分，許雅荏舉例，如電輔車時速在25公里以下；此外，雖然法規沒有規定，但希望在教育宣導騎電輔車一定要戴安全帽，以及上路前的安全檢查等。

根據靖娟統計，112年扣除兒虐、性侵等類別，共發生234件兒童事故新聞，導致14歲以下兒童38死581傷。

以事故類別來看，去年發生3起營養午餐集體中毒事件，超過200名個案；接著便是交通事故造成兒少死傷，案件數為79件、共造成133名兒少死傷，其中以機車事故為主。

靖娟進一步對照交通部道安資訊平台數據，發現112年慢車的死傷較109年持續上升；而目前法規規定未滿14歲以下兒少不能騎乘也不能搭乘微型電動二輪車，但連續4年都有近200名兒少違規受傷。（編輯：陳政偉）1130205