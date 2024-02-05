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兒童新樂園春節限定 初一至初三生肖龍免費入園

2024/2/5 13:29
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（中央社記者許秩維台北5日電）台北科學藝術園區於春節期間推出龍年活動，並祭出生肖龍專屬優惠，兒童新樂園初一至初三可免費入園，天文館展示場初一至初五免費入場，科教館可享常設展優惠。

台灣科學教育館今天發布新聞稿指出，台灣科教館、台北天文科學館、兒童新樂園、美崙科學公園組成台北科學藝術園區，因應春節連假，科教館、天文館和兒童新樂園也推出不同的限定活動，邀請民眾到台北科學藝術園區走訪。

只要生肖屬龍者，於春節連假期間（2月10日起）憑相關證件，即可享3館優惠，包括科教館的常設展優惠新台幣70元、天文館展示場初一至初五（2月10日至14日）免費入場、兒童新樂園初一至初三免費入園。

除了生肖龍的特別優惠，科教館也推出金龍年特別活動，民眾只要持當日的任一入館憑證，就能獲得「行運一條龍」闖關酷卡，到展場找到「祥龍九式」並解開問題，就能獲得龍年小禮，還可參加每日限定的龍年主題活動。

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天文館宇宙劇場則推出科學動畫片「與星星共舞」，每天上午9時開放300人免費入場，憑當日劇場或宇宙探險票根，還能參加「尋找天龍珠」等特別活動；即日起至2月29日期間，至天文館中庭與「龍來天文館」造景龍等拍照打卡，可免費領取「奧爾奇的太空冒險」圖卡。

兒童新樂園推出「龍年旺財 龍吼禮旺」活動，除了初一至初三生肖屬龍者可免費入園，即日起至2月13日期間，每日營運至晚上8時，加碼星光樂FUN券優惠價120元。（編輯：張雅淨）1130205

#天文館
#兒童新樂園
#科教館
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