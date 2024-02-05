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星宇航空開啟台中3航線 中市府盼促進旅遊熱潮

2024/2/5 13:59（2/5 14:11 更新）
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台中市政府與星宇航空5日召開記者會，副市長鄭照新（右5）、星宇航空策略長劉允富（右4）共同宣布，3月底起將啟動台中到澳門、越南峴港、日本高松等國際航線。中央社記者郝雪卿攝 113年2月5日
台中市政府與星宇航空5日召開記者會，副市長鄭照新（右5）、星宇航空策略長劉允富（右4）共同宣布，3月底起將啟動台中到澳門、越南峴港、日本高松等國際航線。中央社記者郝雪卿攝 113年2月5日
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（中央社記者郝雪卿台中5日電）台中市政府與星宇航空今天宣布，3月底起將啟動台中到澳門、越南峴港、日本高松等國際航線，盼促進國際旅客入境台中熱潮，並為中部民眾帶來更便利的旅遊體驗。

台中市副市長鄭照新、星宇航空策略長劉允富今天一起在記者會中宣布，開航澳門、峴港及高松等航線，其中台中到澳門與台中到高松航線規劃3月31日開航，台中到峴港航線則從4月2日啟動。

鄭照新致詞表示，星宇航空相中台中的旅遊爆發力，在春暖花開的時節，啟動3條國際航線，市府也攜手中部地區餐飲、旅宿等上百家觀光業者推出優惠措施，憑機票來台中旅遊，就能再享優惠，盼能帶動國際旅客入境熱潮，並促進中部觀光發展共榮商機。

劉允富指出，台中是中台灣交通樞紐，擁有地理優勢，星宇以此為據點設置台灣第2個辦事處，並開航澳門、峴港、高松等3條航線，對星宇航空別具意義，希望藉此為中部民眾帶來更便捷的機票訂購、一站式售後服務及全新飛航體驗。

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劉允富說，3月31日開航的台中到澳門、台中到高松航線，其中到澳門每週8班，到高松的包機航線為每週3班；而從4月2日開航的台中到峴港航線則是每週3班，3條航線都採新世代客機A321neo，座位數188個，包含商務艙8個、經濟艙180個。

台中市觀光旅遊局表示，攜手台中在地觀光業者推出優惠活動專案，3月31日至9月30日到合作店家出示搭乘星宇航空的登機證及護照，就能享有上百家伴手禮店家、觀光工廠、旅宿業的優惠活動。（編輯：謝雅竹）1130205

#星宇航空
#台中市政府
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