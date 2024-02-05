盼行人零死亡 民團提全面落實人行道等4點呼籲

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（中央社記者余曉涵台北5日電）關心行人的民間團體今天說，盼政府單位能在這個會期提出行人交通安全設施條例，民團提出道路全面落實人行道等4點呼籲，希望新國會各黨團，應當持續關注台灣交通系統性的問題。

行人零死亡推動聯盟今天在立法院前舉行記者會呼籲，新國會各黨團，應當持續關注台灣交通系統性的問題，共同支持推動人本交通相關政策。

行人零死亡推動聯盟說，要求內政部國土管理署，應在本會期提出「行人交通安全設施條例」草案，並且送到行政院會通過，讓院版的草案儘速送交立法院審理，交通委員會、內政委員會的法案實質討論跟審查得以儘速啟動。

行人零死亡推動聯盟也提出4點建議，包含道路全面落實人行道、人行道障礙物排除，且不得作為他用、施工期間的臨時人行道以及騎樓專案應明確。

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行人零死亡推動聯盟指出，雖然「道路交通安全基本法」於去年三讀通過，然而道安成績仍然不佳，去年1至11月的交通死亡人數仍高達2759人，並無明顯下降，甚至嚴重事故總件數創歷年同期新高，高達36萬7311件，比前年同期增加了2萬8897件。

行人零死亡推動聯盟強調，政府應全面檢討道路工程設計、交通教育及落實執法，制定更有效的政策，以降低全國交通死亡人數。（編輯：陳政偉）1130205