消基會驗20件臘腸 5件飽和脂肪及1件鈉誤差超標

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（中央社記者楊淑閔台北5日電）春節將屆，消基會今天發布隨機採樣檢驗20件臘腸，保色、防腐的亞硝酸鹽都沒檢出；但飽和脂肪標示有5件、鈉有1件含量超過允許誤差上限，建議主管機關標示值應重驗，確認應罰。

鎖定春節常用食品臘腸，消費者文教基金會發布去年12月間在台北市及新北市傳統市場、連鎖通路、肉製品專賣店、食品行、餐廳及網路平台隨機採樣20件，其中15件為包裝品、5件為散裝，進行與人體健康有關的亞硝酸鹽、飽和脂肪、鈉等成分檢驗。

針對食入過量會致癌的亞硝酸鹽，消基會指出，肉類製品用於保色、防腐之用，可抑制肉毒桿菌形成及抑制脂肪酸敗，這次20件樣品都沒有檢出。

不過，消基會檢驗發現，扣除5件散裝無須做營養標示，其餘15件樣品，飽和脂肪有5件的檢出含量，超過現行規定「小於或等於120%標示值（正20%為允許誤差值」，鈉含量有1件超過現行規定「小於或等於120%標示值」。

消基會主張，以上飽和脂肪及鈉攝取過量，對人體健康有負面影響，含量超過法規上限者，有待主管機關確認是否有標示不實情況，若經查證屬實，應依「食品安全衛生法」規定，處新台幣4萬元以上、400萬元以下罰鍰。

消基會進一步指出，若以臘腸每條約60公克，含量最高的樣品計算飽和脂肪酸，食用1條臘腸約攝入9公克的飽和脂肪，占男性每天建議攝取量上限近1/3，女性則占每日攝取量的1/2。

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消基會指出，若以臘腸鈉含量最高的1415毫克樣品計算，食用1條臘腸約攝入849毫克的鈉，已是每天建議量的1/3。因此消基會呼籲消費者食用時留意，淺嚐即可。

產品標示方面，消基會發現4件標示違反規定，包含3件沒有在包裝上標示效期或重量，1件散裝樣品沒有在販售處或商品上標示豬肉原產地；主管機關應於確認後依食安法規定處新台幣3萬元以上、300萬元以下罰鍰。（編輯：李亨山）1130205