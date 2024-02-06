觀光署赴印度推廣台灣會展、獎勵旅遊市場

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（中央社記者林行健新德里6日專電）看中印度龐大的人口，交通部觀光署昨晚在新德里舉辦台灣觀光推廣會，鎖定MICE市場，透過向印度旅遊業者介紹台灣，希望推升印度遊客到台灣觀光人次。

台灣觀光推廣會昨晚在新德里艾美酒店（Le Meridien）舉辦吸引超過100名印度旅遊業者參加，與宏祥旅行社、蘋果旅遊、世群旅行社等來自台灣的旅遊業者交流，現場也播放台灣觀光影片。

觀光署新加坡辦事處主任鄭智鴻向中央社表示，印度已是全球人口最多的國家，人口估計已破14億，經濟成長狀況佳，具有發展潛力，因此觀光署將在印度南部大城孟買（Mumbai）設立台灣觀光服務處，並鎖定MICE市場為開發主力。

MICE是指會議（Meeting）、獎勵旅遊（Incentive）、大會（Convention）和展覽（Exhibition）等4種業務的總稱。

鄭智鴻說，直到2019年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發之前，每年從印度到台灣的旅客大約有4萬人次，在疫情期間一度中斷，去年前11個月已恢復7成，預期今年可恢復到100%。

隨著經濟持續成長，印度近年來已躍居亞洲出遊人口大國，根據印度觀光部數據，2023年前7個月，印度有1544萬人出國旅遊，較2022年同期增加了37.9%。

然而，印度人出國的主要目的地為阿拉伯聯合大公國、沙烏地阿拉伯、美國、新加坡、泰國和越南等，到台灣旅遊的人口較少。

印度旅遊業者卡普（Shibani Ahuja Kapoor）向中央社表示，台灣風景優美、人民友善熱情，去過的人還會想再去，但目前大部分的印度人對台灣並不熟悉。

她認為，如何在印度推廣台灣是重要關鍵，作法之一是邀請旅遊業者去台灣做熟悉之旅，只有在業者本身喜歡台灣之後，才能有效向印度觀光客推介台灣。

「行家帶你遊印度」部落格作者洪沛妤則說，台灣與印度自疫後就沒有直航班機，這可能是導致印度潛在遊客未把台灣列入優先考量的原因之一，因為要到台灣就必須在其他國家轉機，而這些轉機國家本身的旅遊就很吸引力，例如越南。

洪沛妤也觀察到，印度人出國還是喜歡吃印度菜，如果台灣方面可以有人帶他們去吃印度餐廳，再加上觀光簽證申辦進一步簡化，將有助吸引更多印度人到台灣觀光。

推廣會準備了精采的舞蹈表演以及有獎問答，炒熱現場氣氛。駐印度代表葛葆萱伉儷、多名駐印度代表處館員以及外貿協會駐新德里辦事處主任劉建均，也出席了觀光推廣會，歡迎印度朋友到台灣旅遊。（編輯：高照芬）1130206