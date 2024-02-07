走過1甲子 台南學甲區西湖戲院拆除

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張榮祥台南7日電）走過1甲子，台南市學甲區西湖戲院開始拆除，預定1個月完成。這座戲院曾是學甲重要集會場所，當地人推測受到南科外溢效應及房市上漲影響，才交易出售，未來原址可能興建大樓。

學甲區3樓高的西湖戲院，基地及周遭逾800坪，樓上是西湖旅社，由當地名人李丁進經營，走過1964年起27年風光歲月後，1991年停業迄今，大門深鎖，外牆斑駁，多年來屢傳拆除，卻僅限於只聞樓梯響階段。

如今西湖戲院真的開始拆除了，預定1個月完成，當地人推測可能是受到近幾年南科外溢效應及房市上漲影響，所有權人同意售出，未來可能興建大樓。

西湖戲院位於學甲區中山路，算是當地蛋黃區，土地整合後適合大樓建案，目前未知何時推案。

當地人回憶，西湖戲院是老戲院，早年有3部放映機，樓上樓下不同廳，知名的藝霞歌舞團曾到戲院公演，見證當年風光年代。

1968年學甲區由鄉改制為鎮時，也在西湖戲院舉行，時任台灣省議員的學甲聞人陳華宗、台南幫重要精神領袖吳三連等人都曾參與；但1甲子後，西湖戲院也只能順應潮流，走進歷史。（編輯：郭諭儒）1130207