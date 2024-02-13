桃機農曆春節造景 花卉與祥龍佈置打造年節氛圍

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（中央社記者吳睿騏桃園13日電）為了和中外旅客共享農曆春節喜悅，桃園國際機場公司以逾1200盆花卉植物結合年節素材打造春節佈置，昇恆昌與采盟免稅商店也以龍為主題打造裝置藝術，讓桃機充滿濃濃年節氛圍。

桃園國際機場公司總務處表示，機場公司每年都會配合節日進行佈置，而國人最重視的農曆春節更是重點節日，今年又適逢龍年，機場公司早早就展開規劃，希望帶給旅客耳目一新的感受。

總務處指出，龍年的春節佈置主要使用自然素材與時令花卉，結合燈籠、金元寶、紅包及舞龍舞獅活動等傳統春節元素，特意選用飽滿、鮮艷暖色系，襯以龍年意象，期望為疫情後人潮重現的機場展現活潑的年節氛圍。

總務處說，農曆新年造景使用的植栽數量逾1200盆各式植物，像是新年季節盆花的麗格海棠，因為顏色多種、色彩鮮豔及花朵繁密，更是室內花期較長的開花盆栽，工作人員還會收集機場內枯萎的樹木枝條，利用其自然生長姿態，與植栽及季節性花卉搭配造景設計，讓機場更有節慶氣氛。

總務處指出，佈景人員也選用了擎天鳳梨及銀柳，兩者分別有著顏色鮮艷及銀白色外觀，台語諧音分別有「旺來」及「銀兩」的吉祥寓意可招財開運，可以在室內久放的特質相當適合用在佈景上。

除了機場公司外，昇恆昌免稅商店表示，為了讓旅人感受年節喜慶氛圍，從去年底開始花費三週的時間，在桃機第二航廈中央區出境大廳打造7公尺高的裝置藝術「昇」龍獻瑞，更採用無毒、不具刺激性且符合機場安全標準的食用級水霧設施，每10分鐘播放一次光雕煙霧表演。

昇恆昌免稅商店說，創作想法出自易經「乾」卦爻辭：「九五，飛龍在天，利見大人」的吉兆概念，以雄偉金龍從彩焰中扶搖直上九天，象徵桃機從疫情中浴火重生的復甦榮景，背景的兩枚銅錢除隱喻「富貴成雙」，而「天圓地方」的造型也象徵往來世界各地暢行無阻，並藉由祥龍掌上明珠為旅客獻上平安與吉祥。

采盟免稅商店表示，公司規劃在第二航廈D區台北101造型牆面展示「龍舞春風」的主題陳列，以金色的龍在藍色雲裡翱翔起伏，展現金龍騰雲向旅客報喜的意象，並與通往4樓電扶梯旁「翔龍舞雲」裝置藝術相互輝映，希望帶給旅客充滿活力的一年。（編輯：林恕暉）1130213

昇恆昌免稅商店打造的「昇龍獻瑞」年節裝置藝術，創作想法出自易經，雄偉金龍從彩焰中扶搖直上九天，象徵桃機從疫情中浴火重生的復甦榮景，背景的兩枚銅錢除隱喻「富貴成雙」，而「天圓地方」的造型也象徵往來世界各地暢行無阻，並藉由祥龍掌上明珠為旅客獻上平安與吉祥。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 113年2月13日