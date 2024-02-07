財神爺舞獅團現身桃機 外籍客提前樂享台灣年味

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（中央社記者吳睿騏桃園機場7日電）春節將至，免稅商店業者今天邀請舞獅團在桃園機場二航廈中央區出境大廳演出，還有財神爺發放糖果，不少旅客特別與財神爺合照，外籍旅客說很開心能提早感受台灣過年。

為了讓中外旅客感受台灣農曆年節氛圍，免稅商店業者今天在桃園機場第二航廈中央區出境大廳安排舞獅表演及財神爺發放糖果。

昇恆昌免稅商店經理梅家齊接受媒體聯訪表示，除透過活動展示台灣年節習俗，同時也安排舞獅團到各櫃位去咬紅包，希望讓業績更旺、機場更繁榮，也祝福旅客平安順心發大財。

利用春節連假帶著家人到日本石垣島進行5天4夜旅行的吳姓旅客指出，原本正與家人在免稅店購物，特別帶著兒子向財神爺拿糖果並觀賞舞獅表演，她覺得活動很有意義，這次出國未安排太多行程，只盼能在飯店好好放鬆。

來台工作的外籍旅客麥可（Mike）表示，因為工作因素無法在台灣過農曆春節，聽友人說台灣農曆過年很有趣，很高興能在出國前看到舞獅表演及財神爺提早感受台灣過年氛圍，這與國外新年放煙火的習俗不同，他覺得台灣過年很有特色。

昇恆昌免稅商店指出，9日至13日也將有財神爺不定時出現與出國旅客開心互動，並發放象徵一元復始的金幣，10日（大年初一）當天上午11時40分，二航中央區也有舞獅表演40分鐘；24日元宵節當天下午有「鬧元宵－猜燈謎活動」，旅客還有機會獲得應景限量龍年燈籠。（編輯：戴光育）1130207

農曆春節即將來臨，免稅商店業者7日特別邀請舞獅團在桃園國際機場第二航廈中央區出境大廳演出，除透過活動展示台灣年節習俗，也讓中外旅客感受熱鬧的龍年氛圍。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 113年2月7日