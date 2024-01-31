二航廈出境大廳年節裝置 昇龍獻瑞光雕煙霧演出

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（中央社記者吳睿騏桃園機場31日電）為迎接農曆新年，第二航廈中央區出境大廳年節裝置藝術，7公尺高的「昇」龍獻瑞今天公布，每10分鐘就會播放一次光雕煙霧表演，並邀請書法大師朱振南開運題字與旅客同歡。

昇恆昌免稅商店接受媒體聯訪表示，為了讓旅人感受年節喜慶氛圍，特別在桃機第二航廈中央區出境大廳，花費三週的時間打造兼具火龍獻寶、吉祥富貴寓意的7公尺高裝置藝術「昇」龍獻瑞，且每10分鐘就會播放一次光雕煙霧表演，讓旅客感受濃厚年節氛圍。

昇恆昌免稅商店今天同時舉辦「龍光煥發喜迎春」新春揮毫活動，邀請書法水墨畫大師朱振南等10人進行龍年開運題字，並寫下「龍」光煥發喜迎春，希望祝福旅客健康順遂迎接新的一年。

桃園國際機場公司副總經理李俊德特別請老師寫下來「龍騰起飛」墨寶，希望桃園機場疫後客運量再創新高，副總經理孫宏彬則請老師寫下「大功必成」，盼第三航廈工程順利成功。

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一名來台旅遊即將返回新加坡的女性旅客，特別請現場老師寫下「龍」華富貴，希望帶給在新加坡的子女健康好運；而來自美國的愛麗絲（Alice ）則說她非常喜歡Dragon （龍），再結合猶如繪畫一般的書法更令她愛不釋手，很開心能夠將這樣的藝術創作帶回家。

昇恆昌免稅商店說，除了在2月7日上午10時、2月10日上午11時40分在二航中央區，將有舞龍舞獅現場表演向旅客熱情賀歲，還有財神爺齊賀新年；2月9日除夕至13日的大年初四，也將有財神爺不定時出沒與旅客開心互動，並發放象徵一元復始的金幣。（編輯：張銘坤）1130131