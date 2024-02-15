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屏東潛海小戰將 攜手學童共創友善海洋環境

2024/2/15 10:05（2/15 10:56 更新）
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屏東縣政府致力保護海洋生態，先自發性培訓潛海戰將清除海洋垃圾，為讓環保意識從小扎根，由13名國小生組成潛海小戰將，112年共清除32.8公噸海洋垃圾。（屏東環保局提供）中央社記者李卉婷傳真 113年2月15日
屏東縣政府致力保護海洋生態，先自發性培訓潛海戰將清除海洋垃圾，為讓環保意識從小扎根，由13名國小生組成潛海小戰將，112年共清除32.8公噸海洋垃圾。（屏東環保局提供）中央社記者李卉婷傳真 113年2月15日
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（中央社記者李卉婷屏東縣15日電）屏東縣政府致力保護海洋生態，2年前自發性培訓潛海戰將清除海洋垃圾，為讓環保意識從小扎根，由13名國小生組成潛海小戰將，去年共清除32.8公噸海洋垃圾。

屏東縣環保局指出，為保護海洋生態環境，由環保局員工自發性培訓12名潛海戰將後，為擴大清除海底珊瑚覆網及海洋垃圾，同時招募逾1000艘環保艦隊，去年6月成立國內第1支「潛海小戰將」，目前屏東共培訓232名潛海戰將。

環保局表示，潛海小戰將由墾丁國小13名高年級學生組成，在台灣潛水教練陪伴下，深耕海洋教育並指導潛水知識與技能，更願意善盡一己之力捍衛海洋環境，去年6月正式成軍，並加入屏東縣潛海戰將行列，去年潛海戰將大手拉小手，共清除32.8公噸的海洋垃圾。

其中一名潛海小戰將學童說，海底的垃圾有夠難清，大家都應該管好自己的垃圾，別再把垃圾往大海裡丟。這也為維護海洋生態環境上了寶貴的一課。

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屏東縣長周春米表示，屏東三面環海，擁有豐富自然資源，每每舉辦淨海活動宗旨在傳達捍衛海洋的決心，促使民眾在參與過程親身感受人為垃圾對環境的嚴重威脅，希望有效減少海洋垃圾堆積與降低對海洋環境生態衝擊；呼籲民眾共同加入守護海洋志工的行列，珍惜環境資源、攜手保護海洋生態，為地球永續共盡一份心。

縣府提及，恆春墾丁有無敵海景，卻有廢棄物威脅海洋生物生存，更破壞海岸美景，為守護海洋環境，除了潛海戰將外，現在也攜手潛海小戰將，參與清除海洋垃圾，也讓環境教育從小扎根。（編輯：孫承武）1130215

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