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非營利幼兒園達384園 每月繳費不超過2000元

2024/2/15 11:49（2/15 12:16 更新）
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為減輕家長育兒負擔，政府與民間單位合作推動「非營利幼兒園」，截至112學年度全國已開辦384園。（教育部提供）中央社記者陳至中台北傳真 113年2月15日
為減輕家長育兒負擔，政府與民間單位合作推動「非營利幼兒園」，截至112學年度全國已開辦384園。（教育部提供）中央社記者陳至中台北傳真 113年2月15日
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（中央社記者陳至中台北15日電）為減輕家長育兒負擔，政府與民間單位合作推動「非營利幼兒園」，截至112學年度全國已開辦384園，家長每月繳費不超過新台幣2000元。

教育部今天發布新聞稿，非營利幼兒園是由中央、地方政府與非營利法人合作，補助建置和營運費用，並確保園內環境設施符合法規，營造舒適安全且適合幼兒活動成長的空間及環境。目前全國開辦的非營利幼兒園，可服務4.5萬名幼童。

非營利幼兒園正式開辦營運後，家長每月繳費不超過2000元，介於公幼及準公幼（政府簽約的私幼）之間，營運成本的差額由政府補助。此外，非營利幼兒園優先招收需要協助幼兒，協助身心障礙、發展遲緩的幼童早期療育。

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為了確保非營利幼兒園品質，教育部定期到園檢查及考評績效，委託會計師查核，維護幼兒園財務獨立及公開。另外，為了留住人才，教育部訂有非營利幼兒園各類服務人員薪資支給基準表，保障表現優良服務人員逐年晉薪的權益，113年度也配合軍公教調薪。

教育部表示，未來將持續透由公私協力，打造優質的友善育兒空間，讓更多家庭享受平價教保服務。（編輯：陳政偉）1130215

#教育部
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