台南春節7天連假擠爆 旅客湧逾千萬人次住宿率近9成

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（中央社記者張榮祥台南15日電）今天是開工日，台南市政府統計，農曆春節7天連假，台南湧進逾千萬人次旅客，平均住宿率近9成，甚至有知名旅館5天全滿。

台南市政府觀光旅遊局今天發布新聞稿指出，台南市農曆春節7天連假期間，在2024台灣燈會、燈會光節及春節活動加持下，大批人潮湧入逾千萬旅遊人次造訪台南。

市府觀光旅遊局長林國華表示，2024台灣燈會「安平燈區」開展迄今，累計逾306萬參觀人次，成功帶動台南春節平均住宿率近9成，某家知名觀光旅館利用燈會話題，巧思布置旅館燈籠步道與新春活動，大年初一至初五住房全滿。

此外，南鯤鯓代天府、土城鹿耳門聖母廟、麻豆代天府及鹽水武廟等知名大廟，也是車水馬龍，祈福新年平安遊客累計逾510萬人次。

假期最後1天適逢2月14日西洋情人節，各地月老廟香火鼎盛，大天后宮、大觀音亭、祀典武廟及重慶寺等4大月老廟掌管不同姻緣，吸引全國男女祈拜，也帶動周邊觀光效益。

國華海安、小西門及南紡等熱門商圈，以及赤崁樓及孔廟古蹟園區，周邊湧進逾100萬人次逛街吃美食；「龍崎光節空山祭」、「月津港燈節」及「新營波光節」，以光影藝術結合地方文化與環境，吸引逾38萬人次旅客走訪台南月夜。

關子嶺風景區、七股鹽山、總爺藝文中心、頑皮世界及青鯤鯓扇型鹽田等戶外景點，則累計逾21萬人次旅客到訪。

觀旅局表示，台灣燈會「高鐵燈區」2月24日元宵夜將盛大開幕，主燈「龍來台灣」即將閃耀台南夜空；鹽水蜂炮及鹿耳門聖母廟高空煙火秀也將同時登場，讓台南變成閃耀的不夜之城。（編輯：陳仁華）1130215