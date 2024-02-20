一卡通金門樂齡卡 長者領卡送150元儲值金

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（中央社記者林巧璉高雄20日電）為導入敬老預警照護機制關懷愛在地長者，金門縣政府攜手一卡通公司推動「一卡通金門樂齡卡」，透過敬老預警照護機制大數據分析建立預警機制，為金門長者打造幸福、健康人生。

「一卡通金門樂齡卡」是爭取數位發展部補助智慧城鄉生活應用計畫經費，將在21、22日兩天分別於金沙鎮公所、金湖鎮公所、金寧鎮公所、金城鎮公所與烈嶼鄉公所辦理。

一卡通票證公司今天新聞稿表示，前2萬名領卡並完成記名服務的長者可獲得新台幣150元儲值金，鼓勵他們踴躍參與並享受這項優惠。

一卡通表示，「一卡通金門樂齡卡」以金門閩南式建築的「燕尾脊」、「馬背脊」線條為設計主軸，帶出屬於金門樸實之美。閩南式建築「燕尾脊」有尊貴意涵，由於長者多為歷練人生尊貴智者，以此設計來表達對長者敬意。

計畫服務對象為設籍金門縣年滿65歲以上長者，以及設籍金門縣55歲以上原住民長者，持卡不僅能在當地店家支付使用，更可透過iPASS MONEY APP提升數位能力，鼓勵長者多多參與運動、旅遊和社區活動，促進身心健康。

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另外，計畫透過智慧數據分析年長者行為，如發現異常可即時通知親屬或聯絡人關懷，進一步照顧老人家健康與安全。此外，搭乘金門縣公車、至指定超商與全聯福利中心消費或參加指定活動，每月達滿3趟(次)即可獲得100元儲值金回饋。

一卡通金門樂齡卡將串接當地商家，使用iPASS MONEY APP綁定一卡通金門樂齡卡可享每人每月最高30%儲值金回饋，為長者提供更實際回饋福利。辦卡諮詢服務單位「金門縣銀髮族協會」，受理辦卡期間至今年6月30日，服務專線：(07)262-1633。（編輯：孫承武）1130220