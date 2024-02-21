高普考3/12起報名 今年專業科目減少1到2科

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（中央社記者陳俊華台北21日電）考選部今天說，今年度高普考定3月12日到21日報名，高普考應試專業科目彈性多元調整方案也從今年起實施，專業科目數調減1到2科，減少應考人筆試應試負擔。

考選部發布新聞指出，民國113年高普考定3月12日到21日受理報名，有關考試公告、考試類科及其暫定需用名額等資訊，考試院會議審議通過後，將在3月上旬公布在考選部網站。

考選部說，高普考是年度規模最大的國家考試，也是學子進入公職領域服務最主要的管道。過去高普考列考的專業科目數，高考三級列考6科（公職專技類科除外）、普考列考4科。

考選部表示，為使應試專業科目數及內涵能與時俱進，契合用人機關需求，推動高普考應試專業科目彈性多元調整方案，專業科目數調減1到2科，朝向「專業知能核心化、擇才條件友善化」目標，減少應考人筆試應試負擔，並從113年起實施。

考選部指出，在公務人員特考部分，參照高普考而調整應試專業科目數及內涵者，包括地方特考、退除役軍人轉任公務人員特考、原住民族三等、四等（外交行政人員類科除外）特考、國際經濟商務人員特考經建行政職系各類科組考試。

考選部說，為回應用人機關業務需要，強化選才效能，高普考部分類科增列第二試口試、高考三級及地方特考部分類科，提高口試占分比重。

考選部表示，未來將持續檢討其他公務人員考試有關考試方式、應試科目等合宜性，建構彈性、多元的考選制度，漸進推動改革，以提升公務人員的專業素質與應對能力。（編輯：郭無患）1130221