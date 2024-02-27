北台灣整天冷 迎風面北部及東半部局部短暫雨

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（中央社台北27日電）中央氣象署表示，今天持續受強烈大陸冷氣團影響，北台灣整日仍寒冷，清晨低溫在中部以北及東北部普遍約攝氏12至14度；降雨方面，迎風面的北部、東半部、恆春半島整天不定時有局部短暫雨。

氣象署說明，今天持續受強烈大陸冷氣團影響，北台灣整日仍寒冷，其他地區早晚亦冷，白天則較舒適；清晨低溫在中部以北及東北部普遍約12至14度，最低溫出現在苗栗縣三灣鄉大河的10.3度，南部及花東低溫約15至17度，應注意保暖，預測白天高溫北部及東北部約14至17度，其他地區約19至26度。

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降雨方面，迎風面的北部、東半部、恆春半島整天不定時有局部短暫雨，中南部山區亦有零星短暫雨。

氣象署也提醒，東北風偏強，今天桃園至雲林沿海空曠地區及恆春半島、澎湖、金門易有較強陣風，台灣海峽及台灣北部海面浪高約2至3米，海上作業及海邊活動注意安全；若水氣及溫度條件配合，中部以北3500公尺以上高山不排除有零星降雪、結冰、霧淞等現象，前往山區注意路面積冰。（編輯：陳政偉）1130227