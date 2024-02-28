基隆港郵輪漸回歸 海大與雄獅合作培育人才

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（中央社記者王朝鈺基隆28日電）國立台灣海洋大學日前與雄獅旅行社簽署合作備忘錄（MOU），學生將透過雄獅旅遊的安排，協助郵輪地勤業務及辦理實習旅行社等，共同培育旅遊專業人才。

隨著COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情逐漸緩和，郵輪產業逐漸恢復，台灣港務公司預估基隆港今年旅客人數上看56萬人次，較去年28.8萬人次成長94%。

海洋大學透過新聞稿表示，簽約儀式由海洋大學校長許泰文，及雄獅旅遊入境部副總經理李廣才代表，雙方將積極推動產學交流活動，雄獅旅遊並將提供海大郵輪工讀專案及實習旅行社等，共同強化學生實務經驗。

許泰文表示，海大航運管理學系及海洋觀光管理學士學位學程的學生，將透過雄獅旅遊的安排，協助郵輪地勤業務及辦理實習旅行社等，感謝雄獅旅行社給海大機會，一起把海洋觀光做得越來越好。

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李廣才指出，台灣是海島國家，政府近年大力推廣郵輪觀光，需要產業鏈配合，感謝海大培育海洋專業人才，這次簽約是希望在郵輪產業擴大營運時，讓學生能從中學習到技能。

海洋大學表示，70名海大學生已接受地接服務教育訓練，近期將協助超過搭載2000名乘客的「挪威寶石號」郵輪登離船作業，之後也會協助「挪威奮進號」郵輪，以基隆港為母港航次的登船及離船作業服務。（編輯：方沛清）1130228