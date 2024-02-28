陽明交大頒發傑出校友 航海王謝惠全等5人獲選

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（中央社記者許秩維台北28日電）陽明交大今天頒發傑出校友，共5人獲選，包括被喻為航海王的長榮海運前總經理謝惠全，在遭逢疫情、俄烏戰爭的衝擊下，仍帶領長榮海運創下營運佳績。

陽明交通大學今天舉行第3屆傑出校友頒獎典禮，包括長榮海運前總經理謝惠全、台北榮民總醫院前副院長馬旭、中華民國資訊經理人協會創會理事長李良猷、奧圖碼董事長陳士元、甫獲選「康健」雜誌2023年年度好醫生的陳彥廷等5人獲選。

謝惠全於2019年接任長榮海運總經理後不久後，即遭逢COVID-19（2019冠狀病毒疾病），隨後又遇到俄烏戰爭、以巴衝突等變局，但他仍帶領長榮海運穩健布局，創下營運佳績，也被媒體喻為航海王。

謝惠全表示，當初進入大學是念理科，卻發現要修會計、經濟、國貿等學分，雖然有點訝異還是認真修完，後來才發現這些課程在職場很有用，尤其是對做管理職的；他勉勵學弟妹選了課程就要好好學，因為「書到用時方很少」，不知道哪天就可能會用到。

台北榮總前副院長馬旭在北榮服務近40年，是國內整形外科名醫致力於燒燙傷救治，2014年高雄氣爆、2015年八仙樂園塵爆等國內重大燒燙傷意外，都可見到馬旭身影，馬旭前年也獲頒台灣醫療貢獻獎。

1982年創立中華民國資訊經理人協會的李良猷，長年推廣企業資訊處理與應用，是國內企業e化的重要推手，曾獲經濟部全國資訊傑出人才獎；近年致力輔導多家朝智慧製造、大數據應用、數位轉型升級邁進。

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現任奧圖碼股份有限公司董事長陳士元，是中強光電的創始成員之一，也是早年中光電拓展歐洲的先驅，並為後來的奧圖碼獨立為中光電集團品牌奠定基礎；奧圖碼以中光電強大的技術為後盾，如今已是全球數位投影及影像解決方案領導品牌，服務遍及全球150多個國家。

去年剛入選「康健」雜誌2023年度好醫生的陳彥廷，曾擔任牙醫師公會全聯會理事長、衛福部健保會委員、口腔醫學委員會委員等，對牙周病的預防治療有舉足輕重的影響，他也大力推廣口腔健康識能，以及弱勢族群的口腔醫療平權。（編輯：李亨山）1130228