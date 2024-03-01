台北國際旅展11/1登場 展區擴大報名起跑

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（中央社記者余曉涵台北1日電）台灣觀光協會今天表示，今年的台北國際旅展預計在11月1日展開，展區擴大到4樓，即日起開放業者報名參展。

每年的台北國際旅展都吸引不少國內外旅遊業者等單位參展，參觀民眾也絡繹不絕。根據統計，去年台北國際旅展共有104個國家和城市參與、促成2000場與國際買家的洽談，並吸引1300個海內外知名航空、旅行社、飯店等業者參與，觀展人次超過34萬。

台灣觀光協會今天發布新聞稿表示，今年台北國際旅展（ITF）預計在11月1日至4日登場，將擴大在台北南港展覽館1樓及4樓舉辦。

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台灣觀光協會指出，即日起將開放業者及廠商線上報名，邀請全球各國觀光旅遊局、觀光產業界共襄盛舉。

台灣觀光協會說，台北國際旅展為全台最具規模的專業性暨消費型旅展，為各國、旅行社、飯店、遊樂園等旅遊業者展銷的最佳平台，世界觀光組織（UNWTO）指出，2024年國際觀光可望恢復至COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前的交流熱潮，亞太地區持續的報復性旅遊熱潮更是帶動全球觀光產業發展的關鍵。（編輯：管中維）1130301