更多編輯台推薦新聞：
服務業缺工拉近薪資 兩性同酬日較112年進步4天
生活

服務業缺工拉近薪資 兩性同酬日較112年進步4天

嘉義車站第一代轉車台迄今116年 指定古蹟現地保留
文化

嘉義車站第一代轉車台迄今116年 指定古蹟現地保留

中央社團協續約 有薪家庭照顧假、產假各增1天
生活

中央社團協續約 有薪家庭照顧假、產假各增1天

埃及將引進日本「空氣造水」設備 估一天可生產16公升飲用水
科技

埃及將引進日本「空氣造水」設備 估一天可生產16公升飲用水

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

台北國際旅展11/1登場 展區擴大報名起跑

2024/3/1 12:38
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者余曉涵台北1日電）台灣觀光協會今天表示，今年的台北國際旅展預計在11月1日展開，展區擴大到4樓，即日起開放業者報名參展。

每年的台北國際旅展都吸引不少國內外旅遊業者等單位參展，參觀民眾也絡繹不絕。根據統計，去年台北國際旅展共有104個國家和城市參與、促成2000場與國際買家的洽談，並吸引1300個海內外知名航空、旅行社、飯店等業者參與，觀展人次超過34萬。

台灣觀光協會今天發布新聞稿表示，今年台北國際旅展（ITF）預計在11月1日至4日登場，將擴大在台北南港展覽館1樓及4樓舉辦。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

台灣觀光協會指出，即日起將開放業者及廠商線上報名，邀請全球各國觀光旅遊局、觀光產業界共襄盛舉。

台灣觀光協會說，台北國際旅展為全台最具規模的專業性暨消費型旅展，為各國、旅行社、飯店、遊樂園等旅遊業者展銷的最佳平台，世界觀光組織（UNWTO）指出，2024年國際觀光可望恢復至COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前的交流熱潮，亞太地區持續的報復性旅遊熱潮更是帶動全球觀光產業發展的關鍵。（編輯：管中維）1130301

#台北市
#台北國際旅展
#台灣觀光協會
#台北國際旅展
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.53