原民姊妹花考取中教大公費生 圓夢回部落教書

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（中央社記者郝雪卿台中1日電）羅珮銜剛考上空服員卻遇疫情不能飛，回到部落學校代課後，發現教育對孩子的重要，與姊姊羅梓瑜一起考上台中教育大學公費原民師資碩士專班，學業完成將圓夢成為教師回到部落。

國立台中教育大學校長郭伯臣今天在記者會說明，中教大在10多年前面對國內師資培育環境改變，開始建立公費專班；並考量國內具文化底蘊的原民師資嚴重不足，於是在「原住民族教育法」修正通過之際，率先成立原住民公費師資碩士專班，希望進一步開啟全台55個原鄉的教育希望。

目前都是公費原民師資碩士專班學生的原住民姊妹花羅梓瑜與羅珮銜也在會中分享心路歷程。大學原本就讀公共行政系的羅珮銜，後來考上空姐，正要展翅高飛之際卻遇上COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情而飛不了，即回到部落當代理教師。

羅珮銜說，想到自己身為泰雅族人，卻對泰雅文化一知半解，心想如果成為教師，可以和泰雅的孩子一起傳承泰雅文化，而認識自己的泰雅文化，就是證明自己最好的方式，於是她在3年前報考了國內唯一公費原民師資碩士專班，開始逐夢，如今再半年就能完成學業，成為正式的偏鄉教師。

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羅珮銜去年底在新竹尖石國小實習時，運用新式原住民故事教學法，以泰雅族「貪睡的雅韻」故事，結合最新的科技教學，創新故事文意連結方式，讓泰雅族的小學生一下就學會12年國教國語文課綱的「推論文本隱含的因果訊息」，受到指導教授中教大原住民族教育及文化研究中心主任陳盛賢肯定。

藥學系畢業的羅梓瑜說，畢業後遇到疫情想回到部落當代理教師，看到自己部落孩童有小小進步就覺得很動人，就有1名小女孩問她「可不可以當我媽媽」，因為小女孩寄人籬下缺乏陪伴，給她很大衝擊，也讓她看到自己的價值，未來回到部落服務，不只耐心及愛心，也要有更專業知識幫助小朋友，這是很幸福的事。（編輯：謝雅竹）1130301