華航5/7起開航鹿兒島 日本九州航點布局更完整

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（中央社記者汪淑芬台北1日電）中華航空年初開航台北至熊本，華航今天表示，預定5月7日開航台北至鹿兒島，再加上原本台北至福岡，華航在日本九州從北到南布局更完整。

根據華航今天提供的訊息，5月7日起，新增台北-鹿兒島航班，每週二、六執飛，鹿兒島是九州南部具代表性的觀光地區，從台北出發的旅客能更方便探索九州北部的福岡、中部的熊本及至南部的鹿兒島，享受自由配搭的旅行體驗，總計華航每週飛九州的航班將增至22班。

華航針對日本其他航點也有增班規劃，台北-名古屋自3月2日起，從每天1班增為每週11班，其中每週新增的4班為早上出發航班；台北-廣島4月30日起，從每週4班增至每週5班。

其他增班熱門航點，還包括台北-曼谷的夜航班，3月31日起增至每天飛航，每週將有28班直達曼谷，早午晚都有航班；帛琉4月1日增為每週3班、7月18日起，再增為每週4班。

另外，台北-倫敦5月7日起，每週增至5班；台北-仰光7月1日至8月31日夏季旅遊高峰期間，提供每週4班往返。

除出國旅遊外，目前正值許多年輕人開始著手準備出國留遊學規劃，華航也與中華民國留學服務商業同業公會合作，將於3月16日至17日，於松山文創園區舉辦的「國際留遊學春季教育展」中，提供現場驚喜折價、學生專案優惠。

因應春季旅遊，華航也自3月4日至18日，推出精選航線、提供最低72折起的超值優惠；其中將開航的鹿兒島經濟艙未稅來回新台幣8700元，香港未稅只要3519元起。

星宇航空今天也發布新聞稿，星宇海外高爾夫球賽第3站，選定日本熊本，將於6月2日開打，也是星宇航空高爾夫巡迴賽首次於日本舉辦。（編輯：陳政偉）1130301