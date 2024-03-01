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安捷航空金門醫療後送滿週年 速度平均加快6分鐘

2024/3/1 18:37（3/1 18:56 更新）
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安捷航空承攬金門醫療後送1月底已滿週年，因地面作業更有效率，今年後送速度相較112年，平均快了6分鐘，該航空也是目前在提供離島醫療後送上，唯一有備用機的業者。（安捷航空提供）中央社記者汪淑芬傳真 113年3月1日
安捷航空承攬金門醫療後送1月底已滿週年，因地面作業更有效率，今年後送速度相較112年，平均快了6分鐘，該航空也是目前在提供離島醫療後送上，唯一有備用機的業者。（安捷航空提供）中央社記者汪淑芬傳真 113年3月1日
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（中央社記者汪淑芬台北1日電）安捷航空承攬金門醫療後送1月底已滿週年，至2月底共完成83件後送案，並不斷精進服務，因地面作業更有效率，今年的後送速度相較去年，平均快了6分鐘。

安捷航空今天發布新聞稿，民國112年完成66件緊急後送個案，自衛生福利部空中轉診審核中心下令啟動、接收金門醫院病患、金門起飛、台灣本島降落，再以救護車送抵指定醫院，平均全程時間為191分鐘；今年至2月29日，共有17件後送個案，平均總時間降至185分鐘。

安捷航空董事長高健祐表示，緊急後送能夠維持在高水準的服務速度，最主要得力於安捷航空持續優化後送流程，儘管醫療後送品質的好壞，速度並非最重要的指標，但逐步降低分鐘數，是安捷持續精進的目標。

高健祐說，相較於速度，更重要的醫療人員的專業度。按規定要求，醫療後送應配置中級救護技術員，安捷為了提供更安心的照護服務，特別聘用高級救護技術員及護理師，全程陪同傷病患，希望提供更完善的呵護。

安捷航空說，緊急醫療後送專機在各離島成為重要醫療救命資源，有助舒緩在地醫療人員及設備不足等問題，除了緊急後送外，安捷去年也執行了37件病危返鄉個案，最高紀錄曾於1天內載送3起醫療後送或病危返鄉個案，3度往返金門與台北。

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安捷進駐金門採用義大利飛機製造商Tecnam研發生產的機型P2012，原始設計用途就是從事緊急醫療後送任務，機身艙門及內部空間相對寬敞，機艙得以加裝葉克膜、嬰兒保溫箱及主動脈氣球幫浦（IABP）等設備，且能同時放置2張擔架，提供友善病患的硬體環境。

安捷航空也是目前在提供離島醫療後送上，唯一有備用機的業者，一旦駐地機遇上例行或突發性檢修，可派第2架飛機支援。（編輯：黃世雅）1130301

#安捷
#安捷航空
#高健祐
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