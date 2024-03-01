美勞工部官員來台訪查 肯定台灣提升漁工權益

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（中央社記者楊淑閔台北1日電）美國勞工部2020年、2022年發布「童工或強迫勞動生產貨品清單」，台灣皆名列其中。漁業署今天表示，美國勞工部國際事務副次長李西婭（Thea Lee）2月26日迄今訪查後，肯定台灣所做努力。

美國勞工部國際事務副次長李西婭（Thea Lee）2月26日抵台，停留至3月1日，針對台灣漁工權益及童工、強迫勞動等議題進行實地訪查，期間比照之前歐盟黃牌事件，相關官員來台實地訪查方式，全程不對外公開。農業部漁業署今天發布新聞指出，台灣在改善漁業人權方面所做努力與成果，獲得肯定。

在漁業署的安排下，李西婭的實地訪查行程於2月28日前往高雄前鎮漁港，了解鮪延繩釣漁船勞動權益檢查情形，並與產業團體、公民團體及漁業署等機關會談。

另外，漁業署也說，美國勞工部仍認為台灣漁工議題存在部分制度性的問題，諸如外籍漁工聘僱雙軌制、移工組織結社及協商權、仲介費等結構性問題，希望透過雙方未來持續對話，共同合作打擊強迫勞動及解決外籍漁船員權益所面臨的問題與挑戰。

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漁業署說明，相關改善作為包含行政院於2022年5月20日核定「漁業與人權行動計畫」，跨部會推動各種具體作為，同時增聘漁業勞動檢查員執法人員，提高國內外漁業勞動檢查的覆蓋率，系統性的預防及處理發生遠洋漁業強迫勞動風險，以及落實執法及行動計畫。

還有漁業署修正發布「境外僱用非我國籍船員許可及管理辦法」，明訂最低薪資由每月450美元提高至550美元、要求薪資直接足額給付、不得透過外國仲介轉匯、身故保險金提高至新台幣150萬元、實支實付醫療保險至少新台幣30萬元，提供船員申訴管道等漁工權益措施。（編輯：陳政偉）1130301