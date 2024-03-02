閩南語認證考試登場 1.8萬人報名學生最多

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（中央社記者陳至中台北2日電）閩南語語言認證考試今、明2天在全國18個考區舉行，共有1.8萬人報名，以18歲以下學生族群占多數，但也有來自日本、印尼等不同國籍人士報考，考生年齡涵蓋6歲到81歲。

閩南語認證考試不限國籍和年齡，只要是對閩南語有興趣的人，都可報名參加。民國112年起擴大辦理，除了固定8月舉行，每年3月再加辦一場。

教育部今天發布新聞稿，113年第一次考試今、明兩天（3月2日、3日）舉行，今天考A卷，明天則是測驗難度較高的B、C卷。這次考試總報名人數為1萬8330人，其中報考A卷人數最多，共8973人，占49%。

學生仍是報名最踴躍的族群，其中18歲以下有8392人；團體報名也是學校為主，其中以高雄市楠梓國中213人最多，其次為台南市永康國中182人。

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教育部指出，前來應試的考生中，年紀最大者是81歲，最小則為6歲。此外，也有來自日本、印尼、越南、美國、加拿大、馬來西亞等不同國籍的人士共襄盛舉。

教育部表示，今年3月考試成績於4月29日上午9時起開放網路查詢，並同時寄發成績單。考生若對成績有疑義，可以郵寄方式申請複查。達各級標準者，將於5月20日起主動寄發合格證書。相關資訊可參考113年閩南語語言能力認證考試網站。（編輯：陳政偉）1130302