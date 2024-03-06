宜蘭噶瑪蘭橋改建環評過初審 補保育魚種調查等

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（中央社記者張雄風台北6日電）宜蘭縣噶瑪蘭橋因橋梁出水高度不足，提出改建計畫並送環境部審查。環委要求補充該地溪流淡水保育類魚種生態調查及衝擊減輕對策，並評估防震措施等，建議補充修正通過、送大會審查。

噶瑪蘭橋於民國70年竣工，現在面臨橋梁出水高度不足，可能造成阻水而危及橋梁安全。交通部公路局東區養護工程分局提「台2線噶瑪蘭橋改建工程環境影響說明書」，今天於環境部進行專案小組第2次初審會議。

開發單位表示，本次改建主要為提高樑底高程，維護橋梁及堤防安全，並提升行車及下游附近居民河防安全。本工程全長約2200公尺，涉及蘭陽溪口重要濕地、野生動物保育法公告蘭陽溪口水鳥保護區、宜蘭縣蘭陽溪口野生動物重要棲息環境範圍。

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開發單位進一步說明，工程基礎開挖採鋼板樁圍堰進行，減輕對濕地及水質影響；原橋結構拆除，分階段將橋面板及橋墩切割、橋梁採先吊離，均運至濕地範圍外進行鑿碎運離，可有效降低對生態影響。

環評委員表示，本次報告並未針對當地溪流中的保育類物種進行評估，要求補充現地水域生態調查成果；另外補充依過往的地震強度評估，施工、營運等措施是否在安全範圍內。最後建議本案補充修正後通過，送大會審查。（編輯：李亨山）1130306