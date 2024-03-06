台大培育德國半導體人才 短期交流不用報教部同意

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（中央社記者陳至中台北6日電）台大、台積電和德國薩克森邦政府合作培育半導體人才，首批30人來台上課。教育部表示，此方案屬短期交流，與讀學位不同，不用報教育部同意。

台灣大學今天舉辦「半導體人才培育計畫」始業式，與德國薩克森邦政府、台積電合作，選送30名學生來台接受一學期的學科訓練，之後前往台積電中科廠區實務訓練，為台積電在德國設置晶圓廠做準備。

台大校方宣稱上述計畫，開創跨國產官學合作育才的新模式，台大作為先驅者，將建立典範提供其他大學參考，明年計畫名額有機會擴增超過百名。

教育部今天晚間以文字向中央社解釋，台大的「半導體人才培育計畫」定位為學生短期交流，與讀正式學位不同。這項計畫屬大專校院常見的國際合作模式，由學校依照內規和與海內外機構簽訂的備忘錄內容辦理，不用報教育部同意。

如果涉及學位，除了已行之有年的國際招生管道，政府近年推動「國家重點領域產學合作及人才培育創新條例」及「建置區域產業人才及技術培育基地計畫」，都透過建置研究學院、教學場域，促進學校與產業合作，共同規劃完整的實務訓練課程。

教育部表示，創新條例和基地計畫都沒有排除外籍學生，但要依照「外國學生來台就學辦法」相關規定辦理，如果涉及畢業後留台年限，則由內政部訂定的規範辦理。（編輯：陳政偉）1130306