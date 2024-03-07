南投林業分署首推巒大杉精油 民眾在家就可置身森林

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蕭博陽南投縣7日電）巒大杉是南投林業分署具代表性國有貴重木，疏伐原木70%製成規格用材，30%枝梢等剩餘資材可萃取精油；分署首次推出巒大杉精油禮盒，民眾在家就可享受巒大杉獨特香味。

為培育優質國產木材，農業部林業及自然保育署南投分署定期將人工林進行適度疏伐整理，疏伐下來的原木70%製成規格用材運用，另30%枝梢等剩餘資材不浪費，可萃取精油、純露，以增加部落及社區工作機會，也達到木材全株利用、林業剩餘資材永續循環利用目標。

南投林業分署今天發布新聞稿表示，與鹿谷鄉在地青創品牌「森林邦」合作，首次推出限量巒大杉精油禮盒「晴天」，含巒大杉精油、調和精油、純露噴霧、擴香木，外盒以永續循環理念使用巒大杉邊角料製成，讓民眾在家就可從視、嗅、觸覺感受巒大杉獨特香味。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

南投林業分署表示，巒大杉精油禮盒原料來自南投縣信義鄉巒大事業區純淨的巒大杉森林，巒大杉味道芳香濃郁，又稱「香杉」，最早1907年在信義鄉巒大山發現，因此命名巒大杉，是目前林保署南投分署轄管巒大事業區相當具代表性國有貴重木之一。

南投分署表示，檢驗分析發現巒大杉精油含高成分雪松醇，氣味芬芳、耐聞，讓森林香氛愛好者回味不已，適合晨間使用開啟一天活力，歡迎民眾至奧萬大國家森林遊樂區「森林小舖」選購，或透過「森林邦」網站訂購，未來也會在活動市集展售。（編輯：陳仁華）1130307