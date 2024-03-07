工會籲檢討準公幼機制 教部：第3期將調合作要件

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（中央社記者陳至中台北7日電）全國教保產業工會今天指出，準公幼問題層出不窮，政府應建立有效的查核機制和申訴管道，並訂出退場時間表。教育部回應，今年8月準公幼將進入第3期程，將調整合作要件。

全國教保產業工會今天在台北召開記者會指出，政府推出「0到6歲國家養」政策，宣誓要當家長的「神隊友」，但目前政策較流於「大撒錢」，著重於加碼現金補助，依舊難以擺脫幼托環境高度私有化與營利化的市場邏輯，無法讓幼托人員免於血汗勞動。

工會主張，解決問題的唯一方法，就是改變長久以來公私失衡的幼托環境，加編和擴充擴充公共化幼托機構（公立、非營利、公辦民營等）。至於準公共化幼兒園與托嬰中心（與政府簽約的私立機構），短期應建立有效的查核機制和申訴管道，長期應訂出政策的退場時間表。

教育部今天晚間以文字回應，現行準公幼機制訂有收費數額、教師及教保員薪資、基礎評鑑、建物公安檢查、人力比、教保品質等多項合作要件，維護基本的服務品質。

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教育部表示，準公幼政策施行下來，會依據地方政府執行情形，持續滾動調整申請條件。例如明訂曾有重大違規、被處罰減少招收人數、停止招生及停辦等情形的業者不能申請；有兒少保案件但還沒完成裁罰程序，以及違反法令經處罰仍屢次違規的業者，也開放地方政府視情節不予受理。

教育部表示，今年8月起準公幼政策將進入第3期程，目前正規劃合作要件的調整草案，並持續徵詢地方政府及相關團體意見。將從強化人員薪資、教保服務品質、行政管理等面向切入，保障對幼兒及家長權益的維護。（編輯：陳政偉）1130307